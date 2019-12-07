Kaynağı biz oluşturabiliriz

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 5. dönem girişimleri mezun oldu. İstanbul'da dün düzenlenen Demo Day etkinliğine; melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri, finans dünyasından temsilciler ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Etkinlikte Workup’tan yeni mezun olan 9 girişim (Agrovisio, Cameralyze, FakeFind, Gamer Arena, HoloNext, Qubitro, Teamfluencer, Verilogy, Vidyou), girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve iş birliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modellerini aktardı.

GİRİŞİMCİYİ DESTEĞE DEVAM

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, hem Türkiye için daha fazla katma değer oluşturmak hem de müşterilere en iyiyi sunmak için tüm paydaşlara yeni pencereler açacak şekilde girişimcileri desteklediklerini söyledi. Bali, “Ülkemizde hızlı büyümeyi finanse edecek kaynağı yaratabilmek için katma değerli, teknolojiye ve inovasyona dayalı üretim anlayışını geliştirmeliyiz. Katma değeri yüksek ne kadar çok üretim yapıp bunu dışarıya satacak duruma gelirsek, hem ekonomide dışa bağımlılığımız azalacak hem de üniversite mezunu genç nitelikli işsizlerimiz için iş olanakları yaratmış olacağız. Bu da daha fazla girişimcinin desteklenmesi, daha fazla inovatif fikrin hayata geçirilmesi ile olur” dedi.