Ekonomi Kazakistanla 3 milyar dolarlık imza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kazakistan’la 3 milyar dolarlık imza

Türkiye-Kazakistan İş Forumu’nda 68 eylem planının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Foruma katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştır. Potansiyelle birlikte bu 3 milyar doların üzerindedir.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Askar Mamin (sol) Fuat Oktay (sağ)
Askar Mamin (sol) Fuat Oktay (sağ)

Kazakistan ile Türkiye arasında 68 eylem planının üzerinde anlaşma sağlanmasının yanı sıra, toplam bedeli 3 milyar doları bulan iş sözleşmeleri imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in ile beraber Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan İş Forumu’na katıldı. Oktay buradaki programının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan Hükumetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı Protokolü imza töreninde konuştu. Forumda 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal işbirliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalandığını kaydeden Oktay, “Potansiyelle birlikte bu 3 milyar doların üzerindedir. Umuyorum, bugün burada alınan kararlar en kısa sürede uygulamaya geçecektir” dedi.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Oktay, Türkiye-Kazakistan İş Forumu’ndaki konuşmasında kardeş ülke Kazakistan’ın kısa sürede gösterdiği yapılanma, sağladığı istikrar ve kazanımlarla takdir topladığını belirterek, “Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev’in öncülüğünde gerçekleşen bu ‘gelecek yürüyüşü’ sayesinde Kazakistan, Avrasya bölgesinin en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı. Bu yılın ilk dokuz ayında, Kazakistan’a ihracatın yüzde 13,3 artış göstererek 605 milyon dolar olduğunu aktaran Oktay, şöyle konuştu: “Aynı dönemde ithalatımız ise yüzde 46,8 artış göstererek 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kazakistan’dan ithalatımızdaki artışın temel sebebi petrol ihtiyacımızı Kazakistan’dan karşılamaya yönelmemizdir. Ticaret hacmimizdeki bu artış, Sayın Cumhurbaşkanlarımızca konulan 10 milyar dolarlık hedefi yakalama yolunda bizleri motive etmiştir. İkili ticaretimizde dengeli ve sürdürülebilir bir artış sağlamak ve 2018 yılında 1,4 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığımızı azaltmak için ihracat kalemlerimizi çeşitlendirmek durumundayız. “

İLİŞKİMİZ STRATEJİK BOYUTTA

Oktay, altyapı yatırımlarının yanı sıra, savunma sanayi, ulaştırma ve enerji alanındaki ortak projelerin ilişkilerin stratejik boyutunu güçlendirdiğini anlatarak, Türkiye’nin 2019 yılında, Kazakistan’dan ham petrol ithalatını yaklaşık dört kat artırdığını söyledi. Tarihi İpek yolunu canlandıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı ile Kazak petrolünün dünya pazarlarına ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu aktaran Oktay, yüzde 67’si kara yolu ile gerçekleşen ikili ticaretlerinde lojistik konusunda yaşanılan sorunların bilincinde olduklarına vurgu yaparak, ulaştırma kotalarına ilişkin sorunun çözülmesi için gerekli çalışmalar yürütüldüğünü anlattı. Forum kapsamında, Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliklerinin artması amacıyla mali değeri yaklaşık bir buçuk milyar dolar olan 18 ayrı başlık altında özel sektör alanına dair anlaşmaların imza törenine de eşlik etti.

  • Ticaretimiz % 18,7 arttı
  • Türkiye-Kazakistan Hükumetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı Protokolü imza töreninde konuşan Oktay, Türkiye-Kazakistan ikili ticaretine çok önem verdiklerini ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek şunları söyledi: “2019’un ilk dokuz ayında dış ticaret hacmimizdeki yukarı yönlü ivmenin devam etmekte olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Kazakistan’la dış ticaret hacmimiz 2018’de yüzde 18,7 artarak 2,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2019’un ilk 9 ayında da dış ticaret hacmimizdeki yukarı yönlü ivmenin devam etmekte olduğunu yine memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bu dönemde ülkemizin Kazakistan’a ihracatı yüzde 13,4 artarak 606 milyon dolara, Kazakistan’dan ithalatımız ise yaklaşık yüzde 47 artışla 2,3 milyar dolara yükselmiştir”
  • Uzayda iş birliği

  • Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin resmi akşam yemeğinde çalışmalarını sürdürdü. Oktay ve Mamin, 65 eylem planına ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde önemle durduğu uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık teknolojileri alanında işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanması ve bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Kazakistan Türk Ticaret Merkezi açılması konusunda anlaşma sağlandı. Böylece Türkiye ile Kazakistan arasında mutabık kalınan eylem maddesi 68’e yükseldi.

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