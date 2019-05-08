Kazanan Türkiye olsun

Yüksek Seçim Kurulu’nun önceki akşam verdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini tekrarlamaya yönelik kararını iş dünyasından farklı yorumlar geldi.

Türkiye’nin önündeki 4 yıllık seçimsiz ortamda yapması gereken önemli işlere dikkat çeken iş dünyası temsilcisi oda dernek ve birlik başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle Türkiye’nin ekonomi ve hukuk alanındaki reformları yapmakta geri durmaması gerektiğine dikkat çekti.

ASKON’DAN SAĞDUYU ÇAĞIRISI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, hukuki bir süreç sonunda YSK'nin kesin kararını verdiğini belirtti. Aydın, YSK kararının kesinlik içerdiği bir ortamda, topluma yön veren kişi ve kurumların asli vazifesinin toplumu gerecek her türlü eylemden kaçınarak sağduyulu bir şekilde huzur ortamına katkı sağlamak olması gerektiğini aktardı.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın

Aydın, “Dün bu ülkede çatır çatır insan hakları ihlalleri yapılırken çıtı çıkmayan malum kesimlerin bugün seçim hukukunun işletildiği bir durumda kaygı duyanlar konuya ilişkin samimiyetsizliklerini ortaya koymaktadır. Bu tarz çıkışların ülkemize ne bir katkısı ve ne de faydası olmaktadır. Kaygı duyduklarını belirtenlerin bu ifadeleri ile Türkiye’yi muhatapları karşısında zora sokmak gayretleri beyhudedir. Unutmamalıyız ki, alınan bu karar seçim hukukun işletildiği bir süreç sonrası alınmış bir karar ve kesinlik ifade etmektedir. Bunu çok iyi okumalı, çok iyi anlamalı ve toplumu gerecek açıklamalardan özellikle kaçınmalıyız. Herkesimi sağduyulu olmaya davet ediyoruz” dedi.

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ZORLU BİR TEST OLACAK

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da yaptığı açıklamada aklı selim çağrısı yaptı. YSK'nin İstanbul seçimleri için verdiği kararın, 23 Haziran'da yeni bir seçimi beraberinde getirdiğini belirten Bahçıvan, demokrasi tarihinde geçmişte de bazı hukuki kararların, tartışmaya ve toplumsal vicdanda incinmeye neden olsa da demokratik akıl ve sandık kültürünün neticede aklıselim ile bir yol bulduğunu ifade etti.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

Bahçıvan, “Önümüzdeki süreçte zorlu bir stres testinden geçecek toplumsal huzurumuz ve ekonomimiz zarar görmemeli. Toplumumuzun ve ekonomimizin krizler karşısındaki güçlü bağışıklık sistemine her zaman olduğu gibi güvenip, ilk günkü tepkileri atlatarak, kazananın Türkiye olması için dikkatli olmak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

“PATRONLAR KULÜBÜ” KAYGILI!

YSK’nın kararının ardından iş dünyasından ilk açıklama Tüsiad’dan geldi. Patronlar kulübü Tüsiad, kapsamlı bir ekonomi ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bir dönemde seçim ortamına geri dönmek kaygı verici” açıklaması yaptı. Tüsiad’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin yenilenmesi kararını “seçim ortamına geri dönmek” olarak sunması tepki çekti.

CHP’NİN BİLDİRİSİ GİBİ

Tüsiad’ın da aralarında bulunduğu birçok derneği bünyesinde bulunduran Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)’den ise CHP’nin bildirisi gibi bir açıklama geldi. 31 Mart’tan bu yana seçim sistemine ve seçim süreci ile en yüksek yargı organlarının kararlarına dahi güvensizlik oluştuğunun savunulduğu Türkonfed açıklamasında, “Seçilen yöneticilerin de uluslararası itibarını olumsuz etkileme riski doğmuştur” iddiası dile getirildi.

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PİYASANIN TEPKİSİ SINIRLI KALDI

Önceki akşam verilen kararın ardından dün sabah piyasaların nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret savaşlarının yeni gümrük tarifeleriyle kızışmasının piyasalarda oluşturduğu sallantıya İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin etkisi de eklenince büyük bir sarsıntı bekleyenler yanıldı. Önceki günü 6 lira seviyesinin üzerinde kapatan dolar, dün güne 6.20 liradan avro 6.94 liradan başladı. Öğleden sonra ise dövizde geri çekilme yaşandı. Dolar 6.15 civarına çekildi. Borsa İstanbul’da da endeks ilk tepkiyle 90 bin 698 puana gerilese de daha sonra gelen alımlarla yeniden 91 bin puanın üzerine çıktı.