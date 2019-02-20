Ekonomi KDV iadelerinde hızlı dönem
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KDV iadelerinde 'hızlı' dönem

KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin yeni sistemin detayları belli oldu. Belirlenen şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan "Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu" ile talep edilen KDV iade taleplerinin yüzde 50’si 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecek.

Haber Merkezi AA
KDV ödemelerine ilişkin yeni sistemin detayları belli oldu.
KDV ödemelerine ilişkin yeni sistemin detayları belli oldu.

Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin yeni sistemin detayları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mart başından itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler bölümüne "KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması" eklendi.

Buna göre, bazı şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri, aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla "KDVİRA" sistemi tarafından sorgulanacak. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecek.

Tebliğde, söz konusu düzenlemeden yararlanacak mükellefler için aranacak şartlar ise şöyle sıralandı:

"En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması, kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması ile daha önceki bazı iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması gerekecek."

REKLAM

Mükellefin kalan iade tutarı, KDV İadesi Kontrol Raporuna, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller ve değerlendirmeler sonucunda yerine getirilecek.

Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) ve İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması da mümkün kılındı. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün olmayacak. HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra, bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, mükelleflerin vergiye uyum seviyelerini güçlendireceklerini ve kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandıracaklarını belirtmişti. Bakan Albayrak, "KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda daha önceki hizmetlere ilave olarak belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin, yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporu ile talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin, yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören, çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistemi oluşturacağız." ifadesini kullanmıştı.

Musk: Tesla kripto para işine girmeyecek
EKONOMİ
Musk: Tesla kripto para işine girmeyecek

Honda'nın ardından Ford da fabrika kapatıyor
EKONOMİ
Honda'nın ardından Ford da fabrika kapatıyor

Dodurga’da 14 milyon ton kömür rezervi bulunuyor
EKONOMİ
Dodurga’da 14 milyon ton kömür rezervi bulunuyor

/**/
Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

​Otomotiv devlerinden art arda çekilme kararı geldi.
VAR'ın ses kaydı yayınlanabilir

VAR'ın ses kaydı yayınlanabilir

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD, PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.
Kar öncesi güneşin tadını çıkartın

Kar öncesi güneşin tadını çıkartın

​Meteoroloji'den güzel haber, 5 derece artacak.
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

Göz gözü görmüyor, köprü adeta kayboldu.
Minimum müdahalemaksimum koruma

Minimum müdahalemaksimum koruma

​Akademisyenler ile mimarlar restorasyon teknikleri ve koruma yollarını konuştular.
CHP'ninteröristlerle işi ne

CHP'ninteröristlerle işi ne

​PKK'lılar tarafından öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun babası Yeni Şafak'a konuştu.
Siyah kar yağdı

Siyah kar yağdı

​Halk endişeli; zehirlenmekten korkuyorlar.

Türk şirketlerineEndonezya fırsatı

Türk şirketlerineEndonezya fırsatı

​2020 yılında Endonezya'da Helal Ürün Sertifikası zorunlu hale gelecek.
Avrupa kapılarına dayanırlar

Avrupa kapılarına dayanırlar

Erdoğan, güvenli bölge konusunda Avrupa ülkelerini uyardı.
Meclis yeni başkanını seçecek

Meclis yeni başkanını seçecek

Genel Kurul 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
İttifakihanete dönüştü

İttifakihanete dönüştü

​Kocamaz'ın adaylığını CHP istediği için yaktılar.
Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi.
'Süper Ay' şöleni

'Süper Ay' şöleni

Gökyüzündeki cümbüş Türkiye'den böyle görüntülendi.
Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

​Adalet Bakanı Gül yeni düzenlemeyi açıkladı.
Soyadım gibi iş yaparım

Soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.