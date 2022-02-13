​Bakan Muş'tan gıda fiyatlarıyla ilgili 81 ile talimat

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denetimlerin yoğunlaşacağını belirtti. Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın." dedi.

1) Gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz.



81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik.



Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. REKLAM February 13, 2022

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini vermişti. Peki gıda piyasasını Erdoğan'ın açıklaması sonrası nasıl bir hareketlenme bekleniyor? İşte detaylar...

GIDA PİYASASINA KDV'DEKİ DÜŞÜŞ NASIL YANSIYACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Buna göre, pazartesi gününden itibaren temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV yüzde bire düşüyor. Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde bire indirilmesi tüketici açısından sevindirici...

'50 LİRALIK PEYNİR 46 LİRA 75 KURUŞA DÜŞECEK'

Şöyle bir baktım peynir ortalama 50 liralarda satılıyor. Cinsine göre farklılık gösteriyor ama 50 liraya aldığımız peynir bu vergi düzenlemesinden sonra 46 lira 75 kuruşa düşecek. Zeytini 35 liradan hesapladım, 32 lira 70 kuruşa düşüyor. Hiç değilse 32 lira değil de 30 lira olarak düzeltmelerinde fayda var. Sıvı yağ şuan da fiyatı 5 LT 125 liradan aşağı bulamıyoruz. 25 lira olan 23 lira 30 kuruşa düşecek."

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KDV'DEKİ İNDİRİM SEBZE MEYVE FİYATLARINA DA YANSIYACAK

"10 lirayla aldığımız meyve bu indirimle 9 lira 35 kuruş sebzeye baktığımızda kabak patlıcan gibi yaz mahsulleri 15 TL olduğunu varsayalım. Onun fiyatının da 14 liraya düşmesi bekleniyor..."

AĞAOĞLU TÜKETİCİLERİ DE UYARMAYI İHMAL ETMEDİ

"Bundaki değişikliği mutlaka takip etsinler bugün yarın tüketicilere markete gittiklerinde alışveriş noktalarında temel gıda ürünlerin etiketlerini lütfen fiyatlarını çeksinler pazartesi o fiyatlarda değişiklik yoksa bunu Ticaret Bakanlığı'na aktarma mektup yazmayı gerektirmeyi elindeki cep telefonuyla herkes bunu iletebilir."

GIDA ÜRÜNLERİNDE NE KADARLIK BİR DÜŞÜŞ OLACAK?

1 kilogramlık yoğurt 14 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 13 liraya düşecek.

1 kilogramlık tereyağ 70 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 65 liraya düşecek.

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30'lu yumurta (L-boy) 45 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 42 liraya düşecek.

1 kilogramlık şeker 8 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası7,5 liraya düşecek.

1 kilogramlık zeytinyağı 60 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 55.5 liraya düşecek.

KDV ORANI YÜZDE 8'DEN YÜZDE 1'E İNDİRİLEN GIDA MADDELERİ ŞUNLAR:

1.fasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz,

2.fasıl kümes hayvanları,

3.fasıl balık,

4.fasıl yumurta, bal,

5. fasıl bağırsak,

6.fasıl çeşitli sebze fideleri,

7.fasıl yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,

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8. Fasıl yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,

9.fasıl kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,

10.fasıl hububat,

11.fasıl değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.

12.fasıl sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu, 15.fasıl hayvansal ve bitkisel yağlar,

16.fasıl et, balık, kabuklu hayvanlar,

17. fasıl şeker ve şeker mamulleri,

18. fasıl Kakao ve müstahzarları,

19.fasıl hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,

20. Fasıl sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,

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21. Fasıl yenilen çeşitli gıda müstahzarları,

22.fasılda yer alan su ve soda.,

23.fasıl zeytin küspesi,

24.fasıl tuz.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi