Ekonomi Bakan Muştan gıda fiyatlarıyla ilgili 81 ile talimat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş'tan gıda fiyatlarıyla ilgili 81 ile talimat

Ticaret Bakanı Mehmet Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
KDV indirimi sonrası hangi ürün ne kadar oldu? Bakan Muştan KDV indirimi uyarısı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denetimlerin yoğunlaşacağını belirtti. Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın." dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini vermişti. Peki gıda piyasasını Erdoğan'ın açıklaması sonrası nasıl bir hareketlenme bekleniyor? İşte detaylar...

GIDA PİYASASINA KDV'DEKİ DÜŞÜŞ NASIL YANSIYACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Buna göre, pazartesi gününden itibaren temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV yüzde bire düşüyor. Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde bire indirilmesi tüketici açısından sevindirici...

'50 LİRALIK PEYNİR 46 LİRA 75 KURUŞA DÜŞECEK'

Şöyle bir baktım peynir ortalama 50 liralarda satılıyor. Cinsine göre farklılık gösteriyor ama 50 liraya aldığımız peynir bu vergi düzenlemesinden sonra 46 lira 75 kuruşa düşecek. Zeytini 35 liradan hesapladım, 32 lira 70 kuruşa düşüyor. Hiç değilse 32 lira değil de 30 lira olarak düzeltmelerinde fayda var. Sıvı yağ şuan da fiyatı 5 LT 125 liradan aşağı bulamıyoruz. 25 lira olan 23 lira 30 kuruşa düşecek."

KDV'DEKİ İNDİRİM SEBZE MEYVE FİYATLARINA DA YANSIYACAK

"10 lirayla aldığımız meyve bu indirimle 9 lira 35 kuruş sebzeye baktığımızda kabak patlıcan gibi yaz mahsulleri 15 TL olduğunu varsayalım. Onun fiyatının da 14 liraya düşmesi bekleniyor..."

AĞAOĞLU TÜKETİCİLERİ DE UYARMAYI İHMAL ETMEDİ

"Bundaki değişikliği mutlaka takip etsinler bugün yarın tüketicilere markete gittiklerinde alışveriş noktalarında temel gıda ürünlerin etiketlerini lütfen fiyatlarını çeksinler pazartesi o fiyatlarda değişiklik yoksa bunu Ticaret Bakanlığı'na aktarma mektup yazmayı gerektirmeyi elindeki cep telefonuyla herkes bunu iletebilir."

GIDA ÜRÜNLERİNDE NE KADARLIK BİR DÜŞÜŞ OLACAK?

1 kilogramlık yoğurt 14 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 13 liraya düşecek.

1 kilogramlık tereyağ 70 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 65 liraya düşecek.

30'lu yumurta (L-boy) 45 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 42 liraya düşecek.

1 kilogramlık şeker 8 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası7,5 liraya düşecek.

1 kilogramlık zeytinyağı 60 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 55.5 liraya düşecek.

KDV ORANI YÜZDE 8'DEN YÜZDE 1'E İNDİRİLEN GIDA MADDELERİ ŞUNLAR:

1.fasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz,

2.fasıl kümes hayvanları,

3.fasıl balık,

4.fasıl yumurta, bal,

5. fasıl bağırsak,

6.fasıl çeşitli sebze fideleri,

7.fasıl yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,

8. Fasıl yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,

9.fasıl kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,

10.fasıl hububat,

11.fasıl değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.

12.fasıl sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu, 15.fasıl hayvansal ve bitkisel yağlar,

16.fasıl et, balık, kabuklu hayvanlar,

17. fasıl şeker ve şeker mamulleri,

18. fasıl Kakao ve müstahzarları,

19.fasıl hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,

20. Fasıl sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,

21. Fasıl yenilen çeşitli gıda müstahzarları,

22.fasılda yer alan su ve soda.,

23.fasıl zeytin küspesi,

24.fasıl tuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi

Gıdada KDV'yi yüzde bire indiren karar Resmi Gazete'de
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.
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Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Kararda, \"Ekli 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir\" denildi.<br>
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Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.<br><br>
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Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda ürünleri ile lgili açıklamasında \"KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.\" demişti. <br><br>
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TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELERDİR?<br><br>İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde fonsiyonlarına devam edebilmesi için günlük olarak ya da belirli aralıkla tüketilmesi gereken ürünler temel gıda ürünü olarak adlandırılıyor. <br><br>Temel gıda ürünlerinden bazıları şöyle sıralanabilir: <br><br>Et<br><br>Yumurta<br><br>Süt<br><br>Peynir<br><br>Pirinç<br><br>Mercimek, Nohut, Fasulye vb. bakliyat ürünleri<br><br>Sebze ve meyveler.<br><br>Protein , yağ gibi besinler.<br><br>Çay<br><br>Zeytin
Gıdada KDV'yi yüzde bire indiren karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranını yüzde sekizden yüzde bire indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.


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