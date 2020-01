'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı' KDV indirimi yumurtaya can suyu oldu Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Afyon YUM-BİR) Başkanı Hacı Sait Evrenkaya, yumurtada KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesinin üreticiye can suyu olduğunu belirterek, "Her ay ödemek zorunda olduğumuz yüzde 8'lik KDV yükünün aşağıya çekilmesi isteğimiz, hükümetin yılbaşından itibaren yürürlüğe giren uygulamasıyla üreticiye nefes aldırdı" dedi.

Haber Merkezi 21 Ocak 2020, 09:00 Son Güncelleme: 21 Ocak 2020, 09:31 DHA