Ekonomi Kebana milli dokunuş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Keban’a milli dokunuş

Türkiye'nin son yıllarda başlattığı yerli ve milli hamleler, her alanda olduğu gibi enerji alanında da boy gösterdi. Keban HES’te bulunan 8 ünite ve bağlı jeneratörlerden 4'ü yerli imkanlarla yeniden üretilirken 130 milyon lira da Türkiye’de kaldı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Keban’a milli dokunuş
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1974 yılında Elazığ’da devreye giren ve Türkiye'nin 3’üncü büyük hidroelektrik santrali (HES) olan Keban’da elektro-mekanik ekipmanların ekonomik ömrünü doldurması, işletme ve bakım sürecindeki yedek malzeme temininde zorluk yaşanması, jeneratörlerin proje değerlerinin altında çalışması gibi nedenlerle yenilenme ihtiyacı ortaya çıktı.

  • Bu ihtiyacı karşılamak için Keban HES'in iyileştirme işi, bir bütün olarak ihale edilirken, yalnızca bazı Avrupalı firmaların katıldığı bu ihalelerden sonuç alınamadı. İhale süreçlerinin uzun olması ve ihalelerin sonuçlandırılamamasının ardından Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) çalışanları, acil yapılması gereken işler sekteye uğratmasın diye kolları sıvadı. "Biz yaparız" diyerek yola çıkan EÜAŞ mühendisleri, günlerce Ar-Ge çalışması yaptı. İyileştirme çalışmalarının yurt dışı örneklerini inceleyen ekipler, yerli imkânlarla iyileştirme çalışması başlattı.

GÜÇ 180 MEGAVATA ÇIKTI

Yerli malzemeler kullanılarak yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında Keban HES'te bulunan 8 ünite ve bağlı jeneratörlerden 4'ü yeniden üretilirken, iyileştirmeler de yapıldı. Sorunsuz olarak çalışmaya devam eden ünitelerde yapılan iyileştirmelerle mevcut güç kapasitesi ise 150 megavattan 180 megavata çıkarıldı. Yapılan son ihale bedeli dikkate alındığında 4 ünitede yaklaşık 130 milyon lira da tasarruf sağlandı. Böylece, bu para devletin kasasında kaldı. Yerli dokunuşla hem tasarruf hem de verim artışı yakalanmış oldu.

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