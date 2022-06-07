Keban’a milli dokunuş

1974 yılında Elazığ’da devreye giren ve Türkiye'nin 3’üncü büyük hidroelektrik santrali (HES) olan Keban’da elektro-mekanik ekipmanların ekonomik ömrünü doldurması, işletme ve bakım sürecindeki yedek malzeme temininde zorluk yaşanması, jeneratörlerin proje değerlerinin altında çalışması gibi nedenlerle yenilenme ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu ihtiyacı karşılamak için Keban HES'in iyileştirme işi, bir bütün olarak ihale edilirken, yalnızca bazı Avrupalı firmaların katıldığı bu ihalelerden sonuç alınamadı. İhale süreçlerinin uzun olması ve ihalelerin sonuçlandırılamamasının ardından Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) çalışanları, acil yapılması gereken işler sekteye uğratmasın diye kolları sıvadı. "Biz yaparız" diyerek yola çıkan EÜAŞ mühendisleri, günlerce Ar-Ge çalışması yaptı. İyileştirme çalışmalarının yurt dışı örneklerini inceleyen ekipler, yerli imkânlarla iyileştirme çalışması başlattı.

GÜÇ 180 MEGAVATA ÇIKTI

Yerli malzemeler kullanılarak yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında Keban HES'te bulunan 8 ünite ve bağlı jeneratörlerden 4'ü yeniden üretilirken, iyileştirmeler de yapıldı. Sorunsuz olarak çalışmaya devam eden ünitelerde yapılan iyileştirmelerle mevcut güç kapasitesi ise 150 megavattan 180 megavata çıkarıldı. Yapılan son ihale bedeli dikkate alındığında 4 ünitede yaklaşık 130 milyon lira da tasarruf sağlandı. Böylece, bu para devletin kasasında kaldı. Yerli dokunuşla hem tasarruf hem de verim artışı yakalanmış oldu.

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EKONOMİ Keban HES’te verim yüzde 20 arttı