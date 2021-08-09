Ekonomi Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başladığını bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı
Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde bir ünitenin elektrik üretimine başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Kemerköy Termik Santrali’ne ilişkin son durumları aktardığı paylaşımda, “Kemerköy Termik Santrali’ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek” ifadelerini kullandı.

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