Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Kemerköy Termik Santrali’ne ilişkin son durumları aktardığı paylaşımda, “Kemerköy Termik Santrali’ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek” ifadelerini kullandı.

📍Kemerköy Termik Santrali’ndeyiz.



Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı.



Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek.



👷‍♀️👷‍♂️🌲🌳 pic.twitter.com/Zs5P61y8kB — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 9, 2021

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