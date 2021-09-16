Ekonomi Kendin olmak mottosuyla dünyaya seslenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kendin olmak mottosuyla dünyaya seslenecek

Kadın giyim markası Modanisa, 10. yılında ihracat yaptığı 5 kıtadaki 140 ülkeye global motto hazırladı. Hizmet verilen bölgelerdeki 6 farklı dile uyarlanan orijinali İngilizce olarak “Your World To Wear” şeklinde hazırlanan motto, Türkçe’de “Kendin olmak Modanisa” şeklinde kullanılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kendin olmak mottosuyla dünyaya seslenecek
Kerim Türe - Halima Aden

Modanisa, 10’uncu yılında global mottosunu Halima Aden ile duyurdu. 6 farklı dilde uyarlanan Orijinali İngilizce ve “Your World To Wear” şeklinde olan motto, Türkçe’de “Kendin olmak Modanisa” şeklinde kullanılacak.

  • Bu mottonun kendisinin tavrını ve duruşunu da kapsayan içeriğine inandığı için Modanisa marka elçisi olmayı kabul ettiğini söyleyen Halima Aden, gelecek iki yılda, Modanisa’nın marka temsilciliğini üstlenecek. Aden geçen yıl “Koronavirüs salgını bana Müslüman bir kadın olarak durup değerlerimi düşünme fırsatı verdi” ifadesinde bulunmuş ve bu sektörde çalışmanın kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığını söyleyerek defilelere veda etmişti.

İKİ KOLEKSİYON HAZIRLAYACAK

Global motto lansmanı basın toplantısında konuşan ve Modanisa ile imzaladığı anlaşmayı “eve dönüş” olarak niteleyen Halima Aden şu değerlendirmeyi yaptı: “Modanisa’nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Modanisa, kariyerim boyunca benim hep yanımda oldu; benim inancımı ve değerlerimi paylaştı ve Müslüman bir kadın olarak seçimlerime her zaman saygı duydu. Şimdi Modanisa ile eve dönüş hissi yaşıyorum.” Halima Aden, iki yıllık bu çok özel anlaşma kapsamında tüm dünyada Modanisa’yı temsil ederken, iki tane de özel koleksiyon hazırlayacak.

HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞTÜ

  • Kadının kendi değerlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine yol arkadaşlığı yapmak hayaliyle 2011’de yola çıktıklarını söyleyen Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, “Halima Aden’in herkes tarafından saygı duyulması gereken bu tercihi, bizim global mottomuz ile de büyük bir örtüşme gösteriyor” dedi.

Halima Aden’in sadece mesleğini icra edişiyle değil, hayattaki duruşuyla da tüm dünyanın hayranlığını kazanmış bir rol model olduğunu belirten Türe, “Modanisa’nın varlık amacıyla Halima ‘nın kendisi olmak için verdiği mücadele doğal olarak eşleşince, bize de tüm dünyadaki kendisi olmak isteyen muhafazakar kadınların tercihinin sesi olması için bu harika iş birliğine imza atmak düştü” dedi.

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