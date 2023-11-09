Kentsel dönüşüm düzenlemesi Resmi Gazete'de: '90 gün' ve 'kolluk kuvvetiyle tahliye' kararı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, "Tarihin emaneti İstanbul'umuza da baktığınızda 1.2 milyon bina, 6 milyon konuttan söz ediyoruz ve bu binalara baktığımızda 1.5 milyon konutun da riskli olduğu ortada. 600 bin konutu bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda 2012 yılında az önce bahsettiğim çalışma çerçevesinde o günden bugüne 39 ilçede 800 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Şu an fiilen sahada devam eden dönüşüm konutu sayımız da 171 bin" dedi.