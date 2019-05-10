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Ekonomi Kerevitaş birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kerevitaş birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Yıldız Holding'in Borsa İstanbul'a kote ikinci büyük gıda firması olan Kerevitaş, 2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Bu yılın ilk çeyreğinde Kerevitaş'ın cirosu 612,6 milyon lira olurken, ihracatı 85,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Bu yılın ilk çeyreğinde Kerevitaş'ın cirosu 612,6 milyon lira olurken, ihracatı 85,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Yıldız Holding'in Borsa İstanbul'a kote ikinci büyük gıda firması olan Kerevitaş, 2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin ilk çeyrek konsolide FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,6'lık artışla, toplamda 101,4 milyon TL oldu.

Kerevitaş Gıda Sanayi, yılın birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurdu. Şirketin FAVÖK'ü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,6 oranında artarken 2018'in ilk çeyreğinde 65,2 milyon TL olan FAVÖK bu yılın aynı döneminde 101,4 milyon TL'ye ulaştı.

Kerevitaş, 2019 yılının ilk çeyreğinde, 85,9 milyon TL ihracat ve 612,6 milyon TL'lik ciro gerçekleştirdiği kaydedildi. Şirket, ihracatın desteğiyle 2019 yılının ilk çeyreğinde büyümesini devam ettirdiği belirtilirken, 2019 yılında ihracatta ve cirodaki artışını sürdürmeyi hedefliyor.

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