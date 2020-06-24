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OTOMOTİV

KIA Sorento’ya tasarım ödülü!

KIA Sorento’ya tasarım ödülü!

Türkiye’de önemli bir SUV mirası bulunan KIA’nın lider modellerinden Sorento, 2020’nin Mart ayında tanıtılan dördüncü jenerasyonuyla, otomotiv dünyasının saygın yayınlarından Auto Bild Allrad dergisi tarafından ‘Tasarım’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Yeni Sorento’nun yılın son çeyreğinde hibrit seçeneği ile Avrupa’yla birlikte Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KIA Sorento
KIA Sorento

Güney Koreli otomotiv devi KIA’nın, 2020 yılı üretim planında bulunan Yeni Sorento, mart ayında tanıtılmasının ardından ödülleri de almaya başladı.

Covid-19 salgını nedeniyle 18 Mart’ta dijital kanallar üzerinden tanıtılan Yeni Sorento, Avrupa'nın en çok satan dört çeker araçlara yönelik dergisi Auto Bild Allrad tarafından düzenlenen yarışmada ‘Tasarım’ kategorisinde ödül aldı.

Bu ödül ile birlikte KIA, daha önce dört çeker olarak KIA Stinger’ın da iki defa ödül aldığı Auto Bild Allrad dergisinden üst üste üçüncü kez ödül almış oldu.

Yeni Sorento’nun tasarımı, önceki Sorento nesillerinin güçlü ve sağlam estetik anlayışına dayanmakla birlikte daha keskin çizgiler, köşeler ve daha dinamik gövde yapısıyla ile daha sportif bir duruş sergilemesini sağlıyor.

Dördüncü nesil Yeni Sorento markanın yeni SUV platformu ile üretilen ilk KIA modeli olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni KIA Sorento, Avrupa’da hibrit ve dizel motor seçenekleri ile yollara çıkacak ve bunları bir de şarj edilebilir hibrit versiyon takip edecek. Yeni Sorento’nun Türkiye’ye yılın son çeyreğinde hibrit versiyonuyla gelmesi bekleniyor.

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