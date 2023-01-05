Ekonomi Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Milyonlarca çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanını belirledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonlarca çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı tavanını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 31/12/2022 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %16,48 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2'nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 38.702,67 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %16,48 oranında artırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI DEĞİŞTİ

2-1/1/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 17.904,62 TL’dir.

3-19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarında Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/1/2023 tarihi itibarıyla 17.337.17 TL’dir.

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2023-14/1/2023 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplamalarını müteakiben ödenecektir."

10 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.

  • NOT: Diğer ek ödemeler hesaplamaya dahil edilmemiştir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar olacak?
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Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar olacak?

EYT kıdem tazminatı nasıl verilecek? Kıdem tazminatı hesaplama
ÖZGÜN
EYT kıdem tazminatı nasıl verilecek? Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatında tavan ücret belli oldu
FOTOĞRAF 15
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Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kurlu emeklilere yüzde 42.35; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatinin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.(Not: İhbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar hesaplanmamıştır)
Title
Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı.
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SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek.
Title
Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.
Title
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.
Title
Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Title
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır.
Title
Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
Title
KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.
Title
Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.
Title
Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.
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Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
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Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.
Kıdem tazminatında tavan ücret belli oldu
Son dakika haberleri... Asgari ücrete yapılan zammın açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavan fiyatları da netlik kazandı. Net miktarı 5 bin 500 olan asgari ücret sonrasında çalışanlar hesaplama yapmaya başladı. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı hesaplama formülü...


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