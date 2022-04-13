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Ekonomi Kiğılı uluslararası bir havalimanında mağaza açan ilk Türk markası oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kiğılı uluslararası bir havalimanında mağaza açan ilk Türk markası oldu

Avrupa’daki büyümesini yeni atılımlarla devam ettiren Kiğılı, Almanya’daki Düsseldorf Havalimanı’nda yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Bu hamleyle birlikte uluslararası bir havalimanında mağaza açan ilk Türk markası olma unvanını elde eden Kiğılı, Almanya’da yakın zamanda önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiğılı uluslararası bir havalimanında mağaza açan ilk Türk markası oldu
​Kiğılı Düsseldorf Havalimanı mağazası

Yurt içi ve yurt dışında toplam 358 mağaza ile faaliyet gösteren Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, Avrupa’daki mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Yeni mağazasını Düsseldorf Havalimanı’nda açan Kiğılı, uluslararası bir havalimanında mağazası olan ilk Türk markası unvanını elde etmenin haklı gururunu yaşıyor.

Almanya’da Kiğılı yatırımları devam edecek

Yeni mağazanın açılışıyla ilgili açıklama yapan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “'Erkek hazır giyim modasının en önemli ülkelerinden olan Almanya'da, Düsseldorf Havalimanı’nda ilk Türk markası olarak mağazamızı açmanın gururunu yaşıyoruz. Erkek giyiminde yüksek standarttaki ürünlerimizi dünyanın farklı noktalarındaki kullanıcılara ulaştırmak adına uluslararası bir havalimanını seçmek bizim için stratejik bir hamle oldu. Gün içinde farklı milletlerden binlerce insanın uğrak noktası olan böylesine bir yerde ürünlerimiz daha çok kişiyle buluşacak. Buradan dünyanın farklı noktalarıyla buluşacak ürünlerimiz sayesinde Kiğılı adını daha çok ülkeye ulaştıracağız. Bunun yanı sıra Almanya bizim için İtalya'dan sonra en çok önem verdiğimiz ülke. Almanya’da halihazırda bir konsept mağazamız bulunuyor ve yeni büyüme hedeflerimiz de mevcut. Kiğılı markasını daha çok kişiyle buluşturmak için yatırımlarımızı artıracağız” dedi.

Kiğılı, Almanya’da yeni bir sponsorluğa hazırlanıyor

Almanya’da mağazalaşma sürecinin dışında birçok spor branşında da sponsorluk gerçekleştirdiklerini kaydeden Suerdem, yeni hedeflerini şu cümlelerle aktardı: “Almanya’da yakında çok büyük bir sürprizimiz olacak. Türk bayrağını dünyanın her yerine dikeceğiz. İtalya’da nasıl ki Fortitudo Bologna takımına ismimizi verdik ve Kiğılı Fortitudo Bologna oldu. Bunun gibi Almanya’da da çok önemli bir takım ile sponsorluk anlaşması yapabiliriz.”

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