Ekonomi Kiğılıya Yılın Uluslararası Giyim Markası ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kiğılı’ya “Yılın Uluslararası Giyim Markası” ve “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”

Erkek giyiminin köklü markası Kiğılı, Türkiye Marka Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 6. Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde halk oylamasıyla “Yılın Uluslararası Giyim Markası” ödülünü kazandı. Tören kapsamında Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ise “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Ödülleri, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiğılı’ya “Yılın Uluslararası Giyim Markası” ve “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”
Enis Onat- Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem ve Nedim Delibaş

Türkiye'nin öncü erkek giyim markası Kiğılı, Türkiye Marka Zirvesi kapsamında bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde halk oylaması sonucunda Yılın Uluslararası Giyim Markası ödülünün sahibi oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel organizasyonunda Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

“Ülkemizin adını dünyanın her yerinde duyurmaya devam edeceğiz”

İş, ekonomi, cemiyet, kültür, sanat ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin yanı sıra 800 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilen töreninde alınan ödüllere dair açıklamalarda bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “19 Mayıs’a özel gerçekleştirilen bu güzide ödül töreninde üniversiteli gençlerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdullah Kiğılı ile başlayan yolculuğumuzun geleceğe ulaşması, başarıya odaklı gençlerimiz sayesinde gerçekleşecek. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında yaptığımız yatırımlar ve girişimler sonucu Yılın Uluslararası Giyim Markası ödülünü aldığımız için gururluyuz. Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da yurt dışına gereken değeri verip ülkemizin adını dünyanın her yerinde duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

Kiracılar dikkat

Kiracılar dikkat

​Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu.
Dünyayı sarsan infaz zinciri

Dünyayı sarsan infaz zinciri

​Bu zamana kadar gelen en korkunç görüntüler.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı muhalefete icraatlarla yanıt verdi: Bazı zihniyetler görmez ama tarih mutlaka kaydeder

'Dünyada<br>tek örneği olacak'

'Dünyada
tek örneği olacak'

Cumhurbaşkanı 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' projesinin temel atma töreninde konuştu.

Batı'ya YPG/PKK tepkisi: NATO'ya terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz.

Böbreğini satıp imalathane kurmuş.

​Kastamonulu girişimci ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.