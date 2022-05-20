Kiğılı’ya “Yılın Uluslararası Giyim Markası” ve “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”

Türkiye'nin öncü erkek giyim markası Kiğılı, Türkiye Marka Zirvesi kapsamında bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde halk oylaması sonucunda Yılın Uluslararası Giyim Markası ödülünün sahibi oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel organizasyonunda Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

“Ülkemizin adını dünyanın her yerinde duyurmaya devam edeceğiz”

İş, ekonomi, cemiyet, kültür, sanat ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin yanı sıra 800 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilen töreninde alınan ödüllere dair açıklamalarda bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “19 Mayıs’a özel gerçekleştirilen bu güzide ödül töreninde üniversiteli gençlerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdullah Kiğılı ile başlayan yolculuğumuzun geleceğe ulaşması, başarıya odaklı gençlerimiz sayesinde gerçekleşecek. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında yaptığımız yatırımlar ve girişimler sonucu Yılın Uluslararası Giyim Markası ödülünü aldığımız için gururluyuz. Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da yurt dışına gereken değeri verip ülkemizin adını dünyanın her yerinde duyurmaya devam edeceğiz” dedi.