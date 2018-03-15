EkonomiKilosu 100 TLden pazara geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erik'in kilosu ne kadar?

Kilosu 100 TL’den pazara geldi

Bahar havasının kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde yaz meyveleri de tezgahlardaki yerini almaya başladı. Erik, kilosu 100 TL’den pazar tezgahlarına geldi.

Haber MerkeziIHA
Erikler 100 gramlık paketler halinde satılıyor.
IHA
Erikler 100 gramlık paketler halinde satılıyor.
Erikler 100 gramlık paketler halinde satılıyor.
IHA
Erikler 100 gramlık paketler halinde satılıyor.

Türkiye’de en çok sevilen ve tüketilen yaz meyvelerinden olan erik pazar tezgahlarına geldi. Yaz sezonunun ilk ürünleri olan erikler 100 gramlık paketler halinde satılıyor.

Paketi 10 TL’den satılan erik, görenlerin ağzını sulandırsa da alıcı bulamıyor.

Tekirdağ perşembe pazarı esnafından Levent Götürenoğulları, ellerindeki eriklerin yılın ilk ürünleri olduğu için pahalı olduğunu belirterek "Şu an 100 gramlık paketleri 10 liradan satıyoruz. Fakat bir iki hafta içerisinde düşmeye başlayacak. Kilosu 10 liraya, 5 liraya, 2 liraya kadar düşmeye başlayacak" dedi.

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