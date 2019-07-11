Kim ne kadar zam aldı?

İlk altı aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Memur ve emekli vatandaşlar zamlı maaşları beklemeye başladı. Peki, memur ve emekli Temmuz maaş zammı ne kadar? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte bu soru resmen yanıt buldu. İşte Temmuz ayı memur ve emekli zamları…

ENFLASYON AÇIKLANDI ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01 olarak açıkladı. Memura temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 5 zam yapılacak. Memur ve emekliler temmuz maaşlarını zamlı alacak.

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak.

Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL’den bin 983 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL’den bin 181 TL’ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL’den bin 775 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 190 TL’den bin 250 TL’ye yükselecek.

TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 498 liraya yükselecek.

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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor.

MEMUR MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni aylıkları ayın 17'sinden itibaren ödenecek.

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.

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