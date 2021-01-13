Kimyada yerli üretim çıkışı

Koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde dünya ekonomisi ve küresel ticaret, zor bir yılı geride bıraktı. Kimya sektörü 2020’yi 18,3 milyar dolarlık ihracat ile tamamlayarak Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu. Kimya sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), kimyada ithalatı frenleyecek ve cari açığın azalmasında etkin rol oynayacak önemli bir sektörel rapora imza attı. “Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu” ile kimya alanında en fazla ithal edilen 157 ürün kategorisini mercek altına alan İKMİB, yerli üretim hamlesi bekleyen 103 stratejik ürün alanını belirledi.

Kimya alanında hammadde ve ara mamullerdeki yüzde 70 dışa bağımlılığı ciddi boyutlarda azaltacak yeni bir yatırım projeksiyonu sunan İKMİB, öncelikli ürünlerin yerli olarak üretilmesiyle toplamda 20,7 milyar dolarlık ithalatın önüne geçileceğini öngörüyor.

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Adil Pelister

157 ÜRÜN MERCEK ALTINA ALINDI

İKMİB Başkanı Adil Pelister, raporda, 2019 yılında 50 milyon dolar üzerinde ithalatı yapılan kimyevi ürünleri incelediklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Plastiklerde 41, organik kimyasallarda 22, mineral yakıtlar, mineral yağlarda 20, eczacılık ürünlerinde 14, muhtelif kimyasal maddeler sektörümüzde 11, boya, vernik, mürekkep alanında 10, uçucu yağlar, kozmetiklerde 10, kauçuk, kauçuk eşya sektörümüzde 8, gübreler sektörümüzde 7, anorganik kimyasallarda 5, yıkama müstahzarları sektörümüzde 5, yapıştırıcı alanında 3 ve sinemacılıkta kullanılan ürünler sektörümüzde ise 1 olmak üzere toplam 157 adet ürün grubuna ulaştık.”

2021 HEDEFİ: 21 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Pelister, yatırım yapılmasını tavsiye ettikleri 103 ürün grubunun sektörün ithalatının yüzde 28,47’sini oluşturduğunu söyleyerek, “ Ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ile kimya sektörümüzün dışa bağımlılık oranı büyük ölçüde azalacak. Sanayi yatırımına uygun olan öncelikli ürünlere yapılacak stratejik yatırımlarla birlikte kimya sektörümüzün ihracatı ve kilogram başına düşen ihracat bedeli daha da yükselecek. Böylece yüksek katma değerli kimyevi mamuller ile sektörümüz dünya kimya ihracatından aldığı payı da artıracaktır. 2021’de 20,6 milyar dolar üzerine çıkmak için çalışmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

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