Kimyevi gübrenin alternatifi kömür

Linyitin kömürleşme esnasında yüksek oranda oksidasyona uğramasıyla oluşan ve içerdiği yüksek orandaki hümik asitlerden dolayı çok iyi bir toprak düzenleyici olarak bilinen leonardit ile ilgili bugüne kadar birçok bilimsel çalışma yapıldı. Daha önce de Elbistan-Afşin bölgesinde bulunan 1,8 milyar tonluk rezerv ile 500 milyon dolarlık tasarruf mümkün hale geliyor. Ülke genelinde tespit edilen rezervin miktarı ise 4,8 milyar ton civarında.Leonarditin tarımda kullanımı ile kimyasal gübre kullanımını yüzde 20-25 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Leonardit; kozmetikten ilaç sanayiine, sondaj sektöründen hayvan yemine kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.