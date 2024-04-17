Kimyevi gübrenin alternatifi kömür

Kömüre yönelik talep düşüşü farklı üretim alanlarını doğurmaya başladı. Kömürün önceki hali olan leonardit ile tarımda yüksek verimlilik dikkat çekiyor. Gübrenin 5’te 1’i kadar ucuza mal olan leonardit, toprakta gübreden yüzde 30 daha fazla verim sağlıyor. Leonardit, yüksek oranda hümik asit, makro ve mikrobesin elementi içeriyor.
TOPRAKTAKİ VERİMİ ARTIRIYOR
Hayvancılıktan, cilt sağlığına kadar birçok alanda kullanılan ‘leonardit’ madeninin çıkarılmasında Türkiye dünyada ikinci sırada. Bitki ve hayvan atıklarının milyonlarca yıl boyunca dönüşüme uğramasıyla oluşan leonardit Kahramanmaraş, Adıyaman, Bolu, Edirne, Çanakkale ve Gönen’de çıkarılıyor. Tarımda tamamlayıcı ürün olarak kullanılmaya başlanan leonerdit, sağladığı yüksek verimlilikle çiftçiye önemli katkı sağlıyor.
4,8 MİLYAR TONLUK REZERV VAR
Linyitin kömürleşme esnasında yüksek oranda oksidasyona uğramasıyla oluşan ve içerdiği yüksek orandaki hümik asitlerden dolayı çok iyi bir toprak düzenleyici olarak bilinen leonardit ile ilgili bugüne kadar birçok bilimsel çalışma yapıldı. Daha önce de Elbistan-Afşin bölgesinde bulunan 1,8 milyar tonluk rezerv ile 500 milyon dolarlık tasarruf mümkün hale geliyor. Ülke genelinde tespit edilen rezervin miktarı ise 4,8 milyar ton civarında.Leonarditin tarımda kullanımı ile kimyasal gübre kullanımını yüzde 20-25 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Leonardit; kozmetikten ilaç sanayiine, sondaj sektöründen hayvan yemine kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.