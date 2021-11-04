Ekonomi Kira artışında üst sınır 17
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kira artışında üst sınır %17

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatları yüzde 19,89, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 17,09 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre mal sahipleri, kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 17,09 oranında zam yapabilecek. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kira artışında üst sınır %17
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu. Yeniden değerleme oranı ise yüzde 36,2 artış gösterdi.

KİRA ZAMLARI NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira zam oranları da netleşti. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ekim ayında yüzde 17,09 oldu. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılara yapılacak zam yasal olarak bu oranı aşamayacak. Bu da 1000 liralık kirada maksimum 170 lira, 1500 lirada 256 lira, 2 bin lirada 341 lira, 2 bin 500 lirada 427 lira, 3 bin lirada ise 512 lira zam anlamına gelecek.

ENERJİ FİYATLARI YÜZDE 72,63 ARTTI

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde ara malında yüzde 53,2, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,13, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,47, enerjide yüzde 72,63, sermaye malında yüzde 26,72 artış dikkati çekti. Yıllık Yİ-ÜFE’ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış, yüzde 10,26 ile giyim eşyası, yüzde 12,31 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12,79 ile diğer mamul eşyalarda gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 130,59, ana metaller yüzde 91,22, ham petrol ve doğal gaz yüzde 85,45 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En yüksek artış gıda fiyatında

TÜFE’de ana harcama gruplarında ekimde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 25,23 lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası izledi. Ekim 2020’ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 5,29 ile haberleşme olarak kaydedildi.

Kirada zam oranı belli oldu: Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak
EKONOMİ
Kirada zam oranı belli oldu: Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak

Konutta kiraların yüzde 183 arttığı ilçe
EKONOMİ
Konutta kiraların yüzde 183 arttığı ilçe

Bill Gatesin geliş amacını yazdı

Bill Gates'in geliş amacını yazdı

​Ege gezisi Amerikan medyasında gündem oldu.
8 bin km yol gitti

8 bin km yol gitti

Kukla Emel'in yolculuğu Manchester'da son buldu.
Alman basını AB Komisyonu Başkanı von der Leyeni eleştirdi: İklim diyorsun 50 kilometre için özel jete biniyorsun

​CHP'li meclis üyesinden 28 Şubat'ı hatırlatan hareket.

​"HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır."

​Kilosu 30 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada kirli propagandanın hedefi oldu.

​Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı: Polis saldırganı ısırdı
Tokat'ta<br>zincirleme kaza

Tokat'ta
zincirleme kaza

Okul servisiyle iki otomobil çarpıştı.

Kandil'in sınırlarımız dışında olduğundan haberi var mı?

​Ellerinde hortumlarla 24 saat nöbet tutuyorlar.

​Pil üretimine yakında başlanacak.

​Tanker alev topuna döndü, sülfürik asit tarım arazisine aktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.