Kira getirili yeni ihraç

Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım bankacılığına özel bir fon toplama yöntemi olan Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk ihracı gerçekleştirdi. Toplam 455 gün vadeli ve yaklaşık 47 milyon liralık sukuk ihracı, Emlak Katılım’ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ (Emlak VKŞ) üzerinden gerçekleştirildi. Ortaklığa dayalı kira sertifikasından sağlanan fon, Özel Fon Hesabı Havuzu’nda murabaha, leasing, katılma hesabı ve katılım finans prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilecek ve fonun Emlak VKŞ adına profesyonel bir şekilde yönetilecek.

Yatırımcılar, Emlak VKŞ üzerinden ortaklığa dayalı kira sertifikası satın alarak Özel Fon Hesabı Havuzu’nun getirisine ortak olabilecek ve vade sonunda/dönemsel getiri ödeme tarihlerinde Özel Fon Hesabı Havuzu’na yansıyan kar yatırımcılarla paylaşılabilecek.

RİSK PAYLAŞIMINA DAYALI

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, kira sertifikalarının katılım bankaları açısından önemli bir fon toplama aracı olduğunu belirterek, Nisan 2020’den bugüne yaklaşık 7,6 milyar TL tutarlı 49 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Katılım finansın özüne daha çok yakışan risk paylaşımı ve ortaklık temelli ürünlerin piyasada yer bulmasını ve gelişmesini önemsediklerini vurgulayan Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:

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