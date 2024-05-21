Kirada yüzde 25 sınırı devam etmeyebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren kira artışı sınırlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber’e konuk olan Şimşek, enflasyonla mücadele ve döviz piyasalarıyla ilgili de mesajlar verdi.

MÜDAHALE OLMAYACAK

2 yıl önce yürürlüğe konulan kira artışındaki yüzde 25 sınırlamasına da değinen Hazine ve Maliye Bakanı, “Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Kira artışındaki sınırlama 1 Temmuz’da sona erecek.

Ekonomi programının çalıştığını belirten Şimşek, her şeyden önce ekonomide dengeleme sürecine girdiklerini söyledi.

CARİ AÇIK MAYISTA 30 MİLYAR $'IN ALTINA İNER

İç talepte bir yumuşama olduğunu vurgulayan Şimşek, "Cari açık, Türkiye'nin dış dünyayla olan açığı geçen yıl mayıs ayında 57 milyar dolar civarındaydı. Bu açık büyük ihtimalle mayıs itibarıyla 30 milyar doların altına düşmüş olacak" dedi. Ekim 2023'e göre enflasyon beklentilerinde muazzam bir iyileşme olduğunu ifade eden Şimşek, gelecek 12 ayda enflasyonun yüzde 33 civarına, 24 ayda ise yüzde 22'ye kadar indiğini belirtti. Şimşek, programın içeride ve dışarıda ciddi bir rağbet gördüğünü aktararak, "Bu program, Türkiye'nin öz evlatları tarafından hazırlanmamış" gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Merkez almazsa Dolar/tl 20'li rakamlara düşer

Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesine ilişkin de "Piyasadan döviz almasak dolar/TL seviyesi 30'un altına, 20'li rakamlara düşerdi. Merkez Bankamız bu kadar döviz biriktirmeseydi, gelen dövizi satın almasaydı lira nominal olarak değer kazanacaktı. Biz rezerv biriktirdik çünkü rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım" dedi.

12 MİLYAR DOLAR KAYNAK TÜRK LİRASINA DÖNDÜ

Türk lirasına rağbetin arttığını da belirten Şimşek, şu bilgileri verdi: "Türkiye'ye fon akışı güçlü. Türkiye'nin döviz ihtiyacı azalıyor. Peki bu durumda niye lira değer kaybetsin? Bütün bunlara rağmen maalesef bazı kesimler vatandaşımızı yanlış yönlendirdi. 1 Nisan'dan bu yana Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp Türk Lirası aldılar.”

BELEDİYELER DE TASARRUF PAKETİNDE

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin kapsamını da açılayan Şimşek, “Her kurumun ve idarenin, izleme ve raporlama açısından bir sorumlu tayin etmesi gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz kontrolü yapacağız. Yaptırım gerektiren bir uyumsuzluk söz konusuysa Cumhurbaşkanlığı'na raporlanacak" diyek konuştu.







