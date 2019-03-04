Ekonomi Kiralama sektörü ticariyle gülecek
OTOMOTİV

Kiralama sektörü ticariyle gülecek

Ticari araçların kiralanması sektöre hareket getirdi. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Ticari araç kiralamanın olanaklı hale gelmesi ile 2019 yılına daha olumlu şekilde bakmaya başladık. 2019 yılında büyüme ivmesini yeniden yakalayacağımızı ve sektörümüzün 2020 yılı sonunda yaklaşık 375 bin adetlik araç parkına ulaşacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2018 yılında Renault yüzde 25,9’luk pay araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü.
2018 yılında Renault yüzde 25,9’luk pay araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar TNS işbirliği ile hazırladığı 2018 yılına ait “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

TOKKDER’in hazırladığı rapora göre, 2018 yılında Renault yüzde 25,9’luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Sektörün araç parkının yüzde 52,3 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 25,8, üst orta sınıf araçlar ise yüzde 14,3 pay aldı.

Raporda ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93,7’sini dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 55’lere kadar çıktı.

HEDEF 2020’DE 375 BİN ADEDE ULAŞMAK

  • Ticari araç kiralamanın önünün açılmasıyla beraber 2019 yılına daha moralli başladıklarını belirten TOKKDER Başkanı Ekici, “2019 yılında büyüme ivmesini yeniden yakalayacağımızı ve sektörümüzün 2020 yılı sonunda yaklaşık 375 bin adetlik araç parkına ulaşacağını düşünüyorum” dedi.

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