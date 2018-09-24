Kiralamadan revizyon talebi

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Europcar’ın Türkiye faaliyetlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, “Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk 8 ayında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 22’si olan 76 bin 325 adetlik yeni aracı filosuna kattı ve aktif pazar büyüklüğü 31 milyar liraya yaklaştı. Bununla birlikte Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve hem enflasyon hem de faizlerdeki artış sektörün büyümesini yavaşlattı. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sanayiinin geçtiğimiz yıllardaki satış performanslarını yakalaması, ülke ekonomisinin daha da güçlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

360 BİN ARAÇ ETKİLENECEK

Sözleşmelerin Türk Lirası’na çevrilmesi kararını değerlendiren ve sektörde kiralamaların yüzde 78’inin döviz üzerinden yapıldığını hatırlatan Fidan, “Şu an sektörümüzde 360 bin araç kiralık durumda, bunun için kullanılan kredi tutarı ise 3,5 milyar avro civarında. Bankaların avro ile fonladığı kredileri TL’ye çevirmesi mümkün değil. Ortaya çıkan bu tabloda, kiralama şirketleri olarak bizim sözleşmeleri TL’ye çevirmemiz ise kendi ayağımıza sıkmak anlamına geliyor. Birçok operasyonel kiralama firması bunun altından kalkamaz” ifadelerini kullandı.

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