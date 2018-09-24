Ekonomi Kiralamadan revizyon talebi
OTOMOTİV

Kiralamadan revizyon talebi

Türk Lirası düzenlemesinin ardından araç kiralama sektörü; ekonomi yönetiminden revizyon talep ediyor. Sektörün önemli firmalarından Europcar’ın Türkiye faaliyetlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, araç kiralama sektörünün taleplerini ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Araç kiralama sektörü ekonomi yönetiminden revizyon talep ediyor.
Araç kiralama sektörü ekonomi yönetiminden revizyon talep ediyor.

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Europcar’ın Türkiye faaliyetlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, “Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk 8 ayında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 22’si olan 76 bin 325 adetlik yeni aracı filosuna kattı ve aktif pazar büyüklüğü 31 milyar liraya yaklaştı. Bununla birlikte Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve hem enflasyon hem de faizlerdeki artış sektörün büyümesini yavaşlattı. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sanayiinin geçtiğimiz yıllardaki satış performanslarını yakalaması, ülke ekonomisinin daha da güçlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

360 BİN ARAÇ ETKİLENECEK

Sözleşmelerin Türk Lirası’na çevrilmesi kararını değerlendiren ve sektörde kiralamaların yüzde 78’inin döviz üzerinden yapıldığını hatırlatan Fidan, “Şu an sektörümüzde 360 bin araç kiralık durumda, bunun için kullanılan kredi tutarı ise 3,5 milyar avro civarında. Bankaların avro ile fonladığı kredileri TL’ye çevirmesi mümkün değil. Ortaya çıkan bu tabloda, kiralama şirketleri olarak bizim sözleşmeleri TL’ye çevirmemiz ise kendi ayağımıza sıkmak anlamına geliyor. Birçok operasyonel kiralama firması bunun altından kalkamaz” ifadelerini kullandı.

BİM 109 TL’ye park sensörü satacak
TEKNOLOJİ
BİM 109 TL’ye park sensörü satacak

A101 ürünleri yarı fiyatına satacak!
TEKNOLOJİ
A101 ürünleri yarı fiyatına satacak!

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, ABD'de TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

Erdoğan, Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerine hitap etti.
Tahran'a müzakere mesajı

Tahran'a müzakere mesajı

Trump talep gelmesi halinde Ruhani ile görüşmek istiyor.
Büyükelçilik için el sıkıştılar

Büyükelçilik için el sıkıştılar

​Paraguay ve Türkiye karşılıklı büyükelçilik açacak.
Dev fabrika yandı

Dev fabrika yandı

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Galatasaray'ın 'Akhisar' kabusu

Galatasaray'ın 'Akhisar' kabusu

Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.
HDP hüsrana uğradı

HDP hüsrana uğradı

​Van mitingine 500 kişi katıldı, alan bomboş kaldı.
Rus uçağıböyle düşmüş

Rus uçağıböyle düşmüş

Rusya, uçağın düşüş anıyla ilgili animasyon yayınladı.
'DünyaTürkiye'yi izliyor'

'DünyaTürkiye'yi izliyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TEKNOFEST'e katıldı.
Kutupsoğukları geliyor

Kutupsoğukları geliyor

​Meteoroloji, soğuk havanın Karadeniz'de etkili olacağını açıkladı.
Otogarlardaöğrenci yoğunluğu

Otogarlardaöğrenci yoğunluğu

​Aileler, çocuklarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.
'İstismar' iddiaları yalanlandı

'İstismar' iddiaları yalanlandı

​Başsavcılık'tan flaş Sedanur açıklaması.
Çember daralıyor

Çember daralıyor

​Banka müdürünün milyonluk vurgununda ilk tutuklama.
15 dakikaya indi

15 dakikaya indi

Cudi Dağı tünelleri hizmete açıldı.
Bakan Soylu çekti

Bakan Soylu çekti

​İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı uçurdu.
Çıtır'ın zafer pozu

Çıtır'ın zafer pozu

​Yakaladığı uyuşturucunun önünde poz verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.