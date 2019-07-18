Ekonomi Kirası 35 bin TL Peş peşe Bodruma iniyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyon dolarlık özel jetlerin biri iniyor, biri kalkıyor

Kirası 35 bin TL: Peş peşe Bodrum'a iniyorlar

Türk turizminin en önemli merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesi, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda zengin turisti ağırlıyor. Jetlerin biri inip biri kalkarken zaman zaman yoğunluktan kaynaklı rötarların dahi yaşandığı görüldü. Söz konusu jetlerin kira fiyatları da dudak uçuklatıyor. 7 kişilik hafif jetin uçuş kirası 35 bin TL’den başlıyor.

Haber Merkezi IHA
Milas-Bodrum Havalimanı.
Milas-Bodrum Havalimanı.

Özel yat ve tekneleri ile gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, özel jetleri ile de gelen konuklarda her geçen yıl artış yaşanırken, Milas-Bodrum Havalimanı da yolcu uçaklarından fazla özel jetlere ev sahipliği yapıyor.

Milas-Bodrum Havalimanı

RÖTAR YAPMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Günün her saati yoğun bir hava trafiğine sahne olan Milas-Bodrum Havalimanı, zaman zaman kalkış yapacak uçaklar inişler nedeniyle pistte beklemek ve kısa süreli rötar yapmak zorunda kalıyor.

  • Milas-Bodrum Havalimanının bir bölümü özel jetlere ayrılırken, milyon dolarlık özel yolcu jet uçakları yolcu taşıma kapasitesine göre birer servet değerinde.

KİRALAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Günübirlik 7 kişilik bir özel jet’in günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor. Ankara-İstanbul arası 7 kişilik hafif jetin uçuş kirası 30-35 bin TL’den başlıyor. 9 kişilik bir jet ise 45-50 bin TL arasında değişiyor.

Milas-Bodrum Havalimanı
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