Kirleten siz bedel ödeyen biz

Senegal'in başkenti Dakar'da bir araya gelen 46 uluslu En Az Gelişmiş Ülkeler (LDC) blokundan bakanlar ve uzmanlar, ülkelerinin iklim etkisine en çok maruz kalan ülkeler olduğunu, ancak buna neden olan karbon emisyonlarından en az sorumlu olduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında kasım ayında düzenlenecek iklim müzakereleri öncesinde yayınlanan bildiride, emisyon salarak Dünya'yı kirleten ülkelerin bundan zarar gören ülkelerin kullanacabileceği bir finansman mekanizması kurması gerektiği kaydedildi.

SÖZ VERİLMİŞTİ

BM İklim Değişikliği Konferansı 6-18 Kasım arasında Mısır’ın Şarm El-Şeyh beldesinde gerçekleştirilecek. Zengin ülkeler daha önce yoksul ulusların karbon emisyonlarını önlemelerine ve iklim değişikliğine karşı direnç oluşturmalarına yardımcı olmak için milyarlarca dolar tutarında yardım sağlayacakları konusunda söz vermişti. Ağırlıklı olarak Afrika ve Asya’dan ülkeleri bir araya getiren LDC bloku, özellikle sel ve yükselen denizler gibi iklimle ilgili zararlardan zarar gören hassas ülkelerin tazmin edilmesi için kampanya yürütüyor.

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Pakistan'daki selin sorumlusu iklim krizi

World Weather Attribution'un tahliline göre, iklim değişikliği Pakistan'da gerçekleşen selin etkisini yüzde 75 artırdı. Ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 33 milyon insanı etkileyen selde bin 500 kişi ölmüş, zararın da 30 milyar dolardan fazla olduğu ifade edilmişti. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rahman, felaketinin ardından yaptığı açıklamada, dünyayı zengin ülkelerin kirlettiğini belirterek “Zengin ülkeler, küresel ısınmanın yükünü çeken ülkelere tazminat ödesin” demişti.