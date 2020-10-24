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Ekonomi Kırsal kalkınmaya 2021 bütçesinden 6 milyar lira ayrıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kırsal kalkınmaya 2021 bütçesinden 6 milyar lira ayrıldı

Üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve nüfusun kırsalda tutundurulması amacıyla yürütülen Kırsal Kalkınma Programı'na 2021 yılı için 6 milyar 39 milyon lira ödenek ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Kırsal kalkınma için 2021'de 6 milyar 39 milyon lira ayrılacak.
Kırsal kalkınma için 2021'de 6 milyar 39 milyon lira ayrılacak.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, Kırsal Kalkınma Programı kapsamında sağlanan desteklerle oluşturulan istihdam 2021'de 100 bin kişiye, 2022'de 101 bin 500 kişiye ve 2023'te 102 bin kişiye ulaşacak.

Koordinasyonunu Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü program kapsamında kırsal kalkınma için, 2021'de 6 milyar 39 milyon lira, 2022'de 6 milyar 434 milyon lira ve 2023'te 6 milyar 829 milyon lira ayrılacak.

Programla, sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadeleyle kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkanlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması amaçlanıyor.

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Bakanlık, kırsal kalkınma faaliyetleri kapsamında, tarımsal amaçlı kooperatiflerin kullandıkları kredi borçlarının yapılandırılması, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi, borç yapılandırma ve Kırsal Kalkınma Planı'nın uygulama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme yapısı faaliyetlerini yürütüyor.

Kırsal kalkınma alanında sağlanan destekler

  • Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında geçmiş dönemde kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ile alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla çeşitli alanlardaki yatırımlara yüzde 50 hibe desteği sağlandı.

Bu çerçevede 2006-2020 yıllarında, belirlenen alanlarda 4,1 milyar lira hibe desteği yapıldı. Ayrıca modern sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla verilen yaklaşık 625 milyon liralık hibeyle bu rakam 4 milyar 725 milyon liraya ulaştı.

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Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nda 2016-2018 yıllarında 47 bin 775 projeye toplam 1,43 milyar lira hibe desteği sağlandı.

Pilot uygulama olarak başlatılan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında da İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya'da 100 kişiye 100'er bin lira hibe verildi.

Kırsal Kalkınma Programı kapsamında son 10 yılda 16 bin 500 proje için sözleşme imzalandı. Bu projelere 4,3 milyar lira hibe desteği ödendi.

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