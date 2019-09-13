Ekonomi Kırsal yatırımda MÜSİADla işbirliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kırsal yatırımda MÜSİAD'la işbirliği

Tarım ve Orman Bakanlığı ile MÜSİAD arasında kırsal yatırımlar için iş birliği protokolü imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Protokol sayesinde MÜSİAD üyesi yatırımcılara ulaşarak kırsalda yatırıma geçmelerine katkı sağlayacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekir Pakdemirli (sol) Abdurrahman Kaan (sağ)
Bekir Pakdemirli (sol) Abdurrahman Kaan (sağ)

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Toplantı Salonu'nda iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) hibe programının etkinliğini daha da artırmak için MÜSİAD ile iş birliği yaptıklarını belirterek, MÜSİAD ile yapılacak çalışmaların ülkenin her ferdine dokunacağını söyledi.

IPARD İLE 4 MİLYAR LİRA HİBE VERİLDİ

IPARD kapsamında üç hafta önce başlayan bir yaklaşım olan, "LEADER (Kırsal Ekonominin Kalkındırılması İçin Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar) - Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması"na değinen Pakdemirli, şunları kaydetti: "İşte bugün LEADER kapsamında toplam 13 milyon avro yani 83 milyon liralık başvuru çağrısına çıkıyoruz. Bu çerçevede kırsalda, IPARD kriterlerine uygun olarak kurulan, yöreye uygun kalkınma stratejilerini hazırlayan yerel eylem gruplarına destek sağlayacağız. LEADER uygulaması ilk etapta, Ankara, Amasya, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu, Samsun ve Şanlıurfa’nın olduğu 12 ilde uygulanacaktır. LEADER, Avrupa Birliği'ne aday ülkeler içinde ilk kez Türkiye'de başlıyor" Pakdemirli, "Son 8 yılda IPARD kapsamında sağladığımız 4 milyar lira hibeyle 7 bini kadın ve gençlere ait 14 binden fazla tesisi destekledik, Kırsalda 10 milyar liralık yatırım, 60 bin yeni istihdam oluşturduk." ifadelerini kullanarak, bu yıl IPARD-2 kapsamında toplam 310 milyon avro yani yaklaşık 2 milyar liralık çağrıya çıkıldığını aktardı.

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KIRSALA YENİDEN KALKINMA HAMLESİ

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da MÜSİAD olarak, üyelerin mevcut işlerinde başarıya ulaşarak, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kırsal kalkınmanın sağlanmasının, politika yapıcılar başta olmak üzere siyasi iradenin kararlılığıyla doğru orantılı olduğunu anlatan Kaan, stratejik sektörlerden biri olarak kabul ettikleri gıda, tarım, hayvancılık ve orman ürünlerinde ilerlemeyi, kırsal kalkınmada çıkış noktası olarak gördüklerini belirtti. Giderek kaybolan kırsal kalkınma algısının yeniden canlandırılmasını gerektiğini vurgulayan Kaan, bu amaçla MÜSİAD Kırsal Dönüşüm Tarımsal ve Hayvansal Kalkınma Komitesi'ni kurduklarını ifade etti. Ülkenin tarımsal ürünlerin üretim ve dış ticaretinde önemli bir aşama kaydettiğine dikkati çeken Kaan, tahıl, sebze, meyve ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi konusunda, yurt içi talebin ihtiyacının karşılandığını söyledi.

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