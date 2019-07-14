Kırsalda 'genişbant' seferberliği

Devlet, bölgesel farklılıkları dikkate alarak genişbant altyapılarının gelişmesinin zor olduğu bölgelerde, bunların kurulumunu teşvik etmek ve mobil haberleşme altyapısının olmadığı yerleşim yerlerine altyapı götürülmesini sağlamak amacıyla yol haritası hazırladı.

On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlenen bilgilere göre, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan 2023'e kadar bölgesel farklılıklar dikkate alınarak genişbant altyapılarının gelişmesinin zor olduğu bölgelere yönelik özel strateji uygulanacak. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde genişbant altyapı kurulumu teşvik edilecek. Mobil haberleşme altyapısının olmadığı yerleşim yerlerine altyapı kurulması sağlanacak. Genişbant altyapıları, ticari olarak ulaştırılamayan bölgelerde devlet desteğiyle kurulup işletilecek.

Elektronik haberleşme altyapısı kurulumuna ilişkin izin ve geçiş hakkı süreçleri etkinleştirilecek, yüksek hızlı ve kaliteli genişbant elektronik haberleşme altyapılarının yaygınlaştırılmasına yönelik bilgi sistemleri, fiber ağ, bazistasyonları, geçiş hakkı ve tesis paylaşımı konularında düzenlemeler yapılacak.Sektördeki düzenlemeler, bölgesel farklılıklar dikkate alınarak güncellenecek.

BİT sektöründe yerli katma değer artırılacak

Elektronik haberleşme sektöründe düzenlemelerin etkin uygulanmasına ve nitelikli politika yapımına imkan verecek şekilde altyapı envanteri oluşturulacak ve güncel tutulacak.

Elektronik haberleşme altyapısı bilgilerinin işletmeciler tarafından Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi'ne girilmesi sağlanacak.

Kamu alımları ve kamu tarafından özel işletmecilerle yapılan yetkilendirme sözleşmelerindeki düzenlemeler vasıtasıyla bilgi iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe yerli katma değer artırılacak.

Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin ölçek ve niteliğiyle bu hizmetleri sunabilecek firmaların sağlayacağı şartlar ilişkilendirilecek, KOBİ ve yeni kurulan firmaların da gelişimine imkan sağlayacak sağlıklı rekabet ortamı oluşturulacak.

Kamu kurumlarının BİT yatırımlarında yerli katma değeri artırmaya ilişkin usul ve esaslar belirlenecek, bu amaca yönelik kurumsal tedarik planları hazırlanacak.

Dijital dönüşüm ekosistemi

İnternet girişimlerinin ortaya çıkması, olgunlaşması ve yatırımcı ağlarıyla temas etmesine için hızlandırıcı merkezler kurulacak.

REKLAM

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği geliştirilerek dijital dönüşüm ekosistemi oluşturulacak.

Dijital dönüşüm alanında teknik incelemeler, akademik çalışmalar, saha çalışmaları ve benzeri faaliyetleri kapsayan Dijital Dönüşüm Araştırmaları Programı hayata geçirilecek.

EKONOMİ 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

EKONOMİ Tohumculuk sektörü hedef büyüttü