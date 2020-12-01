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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvurular bugün itibarıyla başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvurular bugün itibarıyla başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Kovid19 nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuru alınmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

  • "Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek."

Kısa çalışma ödeneği nedir?
EKONOMİ
Kısa çalışma ödeneği nedir?

Ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için talepte bulunabilecek

Bakan Selçuk, açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan iş yerlerinin durumuna da değindi.

30 Haziran tarihine kadar Kovid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk, "Bu iş yerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek." ifadelerini kullandı.

  • Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

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Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

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