Ekonomi Kışın gidebileceğiniz en ucuz ülkeler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yılbaşında gidebilecek en ucuz ülkeler

Kışın gidebileceğiniz en ucuz ülkeler

Yılbaşı tatilini haftasonu tatiliyle birleştiren çalışanlar, yurt dışı seyahat planlaması yapmaya başladı. Yurt dışında gidebileceğiniz en ucuz ülkeleri sizin için derledik. İşte yılbaşı tatilinde gidebileceğiniz en ucuz ülkeler...

Yeni Şafak
Kış tatili için en iyi 5 rota.
Kış tatili için en iyi 5 rota.

Yılbaşı tatilini haftasonu tatiliyle birleştiren çalışanlar, yurt dışı seyahat planlaması yapmaya başladı. Yurt dışında gidebileceğiniz en ucuz ülkeleri biletall.com son blog yazısında ‘Yılbaşında Gidilebilecek En Ucuz Ülkeleri’ derledi. İşte yılbaşı tatilinde gidebileceğiniz en ucuz ülkeler...

Ukrayna

Listemizin ilk sırasında Ukrayna yer alıyor. Seyahat etmeniz için vize gereksinimi duymayan ülkelerden biri olan Ukrayna, coğrafi konumu nedeniyle ülkemize de gayet yakın.

Para birimi Grivna ve dili Ukraynaca olan Ukrayna 44.5 milyon nüfusa sahip. Fiyat ve pahalılık konusuna gelirsek, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla burada daha ekonomik bir tatil geçirebilirsiniz.

Arnavutluk

Listemizin ikinci sırasında ise Arnavutluk yer alıyor. Güney Avrupa’da bulunan Arnavutluk’un dili Arnavutça’dır ve nüfusu 2.8 milyon civarındadır.

Para birimi ise Leki’dir. Nüfusunun az olması nedeniyle kalabalık tatil yerlerini sevmeyenler için iyi bir opsiyon olan Arnavutluk aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az bir bütçeyle tatil yapmanıza olanak sağlıyor.

Gürcistan

Listemizin üçüncü sırasında ise Gürcistan yer almakta. Yaklaşık 70 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Gürcistan, Karadeniz’in doğu kıyısında yer alır.

Dili Gürcüce’dir ve nüfusu da 3.7 milyondur. Para birimi ise Lari’dir.

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Sırbistan

Listemizin 4. sırasında ise Balkanlar’da yer alan Sırbistan bulunuyor. Resmi dili Sırpça olan Sırbistan’da İngilizce de yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Eğer İngilizce biliyorsanız bu ülkede insanlarla kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Para birimi Sırp Dinarı olan ülkenin nüfusu da 7 milyon civarındadır. Eğer tatilinizi kalabalık olmayan yerlerde geçirmeyi seviyorsanız Sırbistan tam size göre!

Makedonya

Listemizin son sırasında ise Makedonya var. Güneydoğu Avrupa’da bulunan bir Balkan ülkesi olan Makedonya, resmi adıyla ‘’Makedonya Cumhuriyeti’’, 25.173 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Nüfusu ise sadece 2 milyondur. Listedeki ülkelerin çoğu gibi

Makedonya da kalabalığı sevmeyen insanlar için oldukça uygun bir ülkedir. Para birimi ise Makedon Dinarı’dır.

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