Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 11 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacak. Çanakkale Boğazı ise saat 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açıldı.