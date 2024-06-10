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Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 11 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 11 kişi istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu kapsamda daimi işçi statüsünde 7 kılavuz kaptan, 2 tahlisiyeci-şoför ve 2 büro personeli alınacak.

09:19 - 10/06/2024 Pazartesi
AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 11 kişi istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu kapsamda daimi işçi statüsünde 7 kılavuz kaptan, 2 tahlisiyeci-şoför ve 2 büro personeli alınacak.

Başvurular, 14 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından
(esube.iskur.gov.tr)
ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.
Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.



#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#Resmi Gazete
#personel alımı
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