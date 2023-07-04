Kıymetli madene takip sistemi

Altın, gümüş, platin, paladyum gibi işlenmemiş kıymetli madenlere standart getiriliyor. Bu cins kıymetli madenlerin standartlarını korumak ve bu standartlar doğrultusunda etiketleme yapmak için Kıymetli Maden Takip Sistemi kurulacak. Sistemle kayıt altına alınan kıymetli madenler ve madenleri işleyen tesisler 7/24 esasıyla izlenecek.

DARPHANE YETKİLİ KILINDI

Rafineriler tarafından işlenmemiş kıymetli madenler ve basılı kıymetli madenlere Darphane tarafından sağlanan benzersiz kodla da üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası gibi bilgiler erişilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre, kıymetli maden takip sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ve uygulanmasında Darphane yetkili kılındı.

SİSTEME KAYDEDİLECEK

Söz konusu taslakta şu ayrıntılar yer aldı: Rafineriler ürettikleri işlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenleri Darphane tarafından belirlenen standartlara göre ambalajlayıp, etiketleyecek. Sisteme kaydolan rafineriler, çıkardıkları kıymetli madenleri ve ambalajlarını, teknik özelliklerini ve fotoğraflarını Darphane Ambalaj Onay Merkezi’ne sunacak. Rafineriler sadece kendilerine ait ürünler için kayıt talebinde bulunacak. Darphane'nin ürünleri onaylaması halinde ürünler rafineri adına sisteme kaydedilecek. Bildirilmeyen veya onaylanmayan ürünler sisteme alınmayacak.

GÜVENLİK İŞARETİ

Kıymetli madenlerin üzerinde künye ve sertifika bilgilerinin olduğu özel bir ambalajı olacak. Sertifika bilgilerinde yer alacak standartlar Darphane tarafından belirlenecek. Darpahane bu standartların yer aldığı kılavuz yayımlayacak. Granül halindeki gümüş haricindeki standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve basılı kıymetli madenlerin tamamına sistemin benzersiz kodunu taşıyan güvenlikli etiketi/işareti verilecek. Sistemin uygulamaya geçmesinden sonra üretilen ve sisteme kaydı yapılmayan kıymetli madenlerin yurt içinde ve yurt dışına satışı mümkün olmayacak.

Rafineri için özel ibare

Hazırlanan taslakta, rafinerilerce üretilecek işlenmemiş kıymetli madenlerin ağırlıklarını ve yüzeysel özellikleri ile şekillerini belirlemeye bakanlık yetkili olacak. Bakanlığın belirlediği niteliklere uygun olmayan kıymetli madenlerin üretimi, alımı ve satımı yapılamayacak. Rafineriler tarafından üretilecek basılı kıymetli madenlerde altın için ‘GOLD veya AU’; gümüş için ‘SILVER veya AG’; platin için ‘PLATINUM veya PT; paladyum için ‘PALLADIUM veya PD" ibaresi bulunması zorunlu olacak.

Basılı altın 0,5 ila 100 gr arasında

Basılı kıymetli madenlerin yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilecek. Bunun dışında herhangi bir şekilde basılı kıymetli maden üretilemeyecek. Basılı altınlar asgari 0,5 gram, azami 100 gram; basılı gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram; basılı platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilecek.











