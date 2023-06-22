|
Ekonomi

KKTC, Türkiye’ye ve Avrupa’ya bağlanacak

Türkiye denizaltı elektrik bağlantı kablosu ile KKTC’ye desteğini sürdürecek. 2028 yılına kadar döşenecek olan kablo ile adaya 800 megavat elektrik gelecek. Böylece KKTC’deki elektrik sorunu büyük ölçüde çözülecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Teknik anlamda hazır olan hat yaklaşık 85 kilometre uzunluğunda birbirine yakın 3 güzergâh halinde yapılacak. Bunların yanı sıra Avrupa’ya 3 hattan bağlı olan, HES’lere sahip olan ve Avrupa Şebekeler Birliği’ne de üye olan Türkiye’nin kurulu gücü ve kaynak çeşitliliği KKTC’ye kaynak olacak. Türkiye ile KKTC arasında planlanan denizaltından elektrik bağlantısı projesi teknik olarak hazır durumda. Hazırlanan bağlantı türü (HVDC-VSC) dünyada ülkeler arasında en yaygın kullanılan bağlantı türü olarak biliniyor.




#KKTC
#Avrupa
#Türkiye
#Avrupa Şebekeler Birliği
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlar sıkı kontrolden geçiriliyor