KKTC, Türkiye’ye ve Avrupa’ya bağlanacak

Teknik anlamda hazır olan hat yaklaşık 85 kilometre uzunluğunda birbirine yakın 3 güzergâh halinde yapılacak. Bunların yanı sıra Avrupa’ya 3 hattan bağlı olan, HES’lere sahip olan ve Avrupa Şebekeler Birliği’ne de üye olan Türkiye’nin kurulu gücü ve kaynak çeşitliliği KKTC’ye kaynak olacak. Türkiye ile KKTC arasında planlanan denizaltından elektrik bağlantısı projesi teknik olarak hazır durumda. Hazırlanan bağlantı türü (HVDC-VSC) dünyada ülkeler arasında en yaygın kullanılan bağlantı türü olarak biliniyor.