Ekonomi KKTCnin yerli otomobili Günsel 28 ülke ile anlaştı
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KKTC’nin yerli otomobili Günsel 28 ülke ile anlaştı

KKTC’nin yerli otomobili Günsel 28 ülke ile anlaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli ve milli arabası Günsel, Türk mühendisleri tarafından tasarlandı. Prototip üretimi tamamlanarak 20 Şubat’ta ilk modeli B9’un tanıtımı yapılacak aracın üretim sürecinde kullanılacak parçaları için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Günsel’in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19.00’da Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla yapılacak.
Günsel’in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19.00’da Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kendi projesi olan Günsel'in ARGE çalışmalarının da başkanlığını yürüttü. Üretimden kalite kontrol süreçlerine 109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan Günsel için 28 ülkeden 800 firma ile işbirliği protokolü imzalandı.

"Yüksek güvenlikli, özgün, verimli ve ileri düzey teknolojiye sahip 10 bin parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan Günsel’in geliştirme sürecinde otomotiv sektörünün öncü yerli ve yabancı tedarikçileri ile iş birliği anlaşmaları yapıldı. 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor” açıklaması yapıldı.

"Ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz"

28 ülkeden 800 tedarikçi firma ile yapılan iş birliği anlaşmaları hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye otomobil sanayi için imzalanan anlaşmaların oldukça önemli bir adım olduğunu belirterek, Günsel’in seri üretime başlaması ile birlikte ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi bir katkı sağlanacağını belirterek küresel elektrikli araba sektöründe de önemli bir yere sahip olunacağının altını çizdi.

25 yerli tedarikçi TOGG'a çalışacak
EKONOMİ
25 yerli tedarikçi TOGG'a çalışacak

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Dünya’da birçok otomotiv devinin bulunduğunu, ancak hiçbirinin tüm parçalarını sadece kendi ülkelerinde üretemediklerini, otomobil parçalarını üreten son derece büyük şirketler olduğunu belirterek, amaçlarının üretim maliyeti açısından Günsel’de kullanılacak parçaların birçoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’mizde üretilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yerli ve yabancı firmalarla iş birliğine gidilerek hem bize özgün araçları üretmek hem de ülkemizde bir tedarikçi sektörünün oluşmasını sağlamak istiyoruz. Tüm parçaların sadece ülkemizde üretilmesi şu an mümkün görünmüyor. Bu nedenle Türkiye’mizdeki tedarikçi firmalarla da iş birliği yaparak, bu firmaların tecrübelerinden de faydalanarak bir sinerji yaratmak istiyoruz” dedi.

İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
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Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Yeniliğe Yolculuk Buluşması programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.
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Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.
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Öte yandan TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceği paylaşılacak.
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Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek.
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Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.
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Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk mobilite şirketi olmayı hedefliyor.
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TOGG bu başlıkların içeriğini Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform... Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari... Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeye taşıyan altyapı... şeklinde sıralıyor.
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Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor.
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İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Günsel B9 20 Şubat'ta tanıtılıyor

Firmaların tecrübelerinin birleştirilerek kapsamlı bir sinerji çalışması ile uluslararası çevre normlarına uygun, güvenlik, hafiflik, yakıt tasarrufu ve kompozit malzeme kullanımı ile Günsel’in üretildiğini anlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Elektrikli araç üretimini yerlileştirme stratejisi ile yola çıkarak, 2021'de seri üretimle satışa sunulması planlanan Günsel’in parçalarını yerli ve uluslararası tedarikçi firmalar üretecek. Bu önemli anlaşmaların ülkemiz ve şirketlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

2016 yılında model tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan Günsel’in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19.00’da Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla yapılacak

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