Ekonomi 25 yerli tedarikçi TOGGa çalışacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

25 yerli tedarikçi TOGG'a çalışacak

Türkiye otomotiv tedarik sanayisi TOGG ile yakın temasa geçti. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "TOGG ile iş birliğimiz çok iyi gidiyor. Bizim TOGG’la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında firmamız var. TOGG, bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladı. Ama hedef 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG
TOGG

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Otomotiv Yan Sanayii İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB), Türk otomotiv tedarik sanayiinin yeni teknolojilere intibakı ve Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alper Kanca

60 TEDARİKÇİ TEMASTA

TAYSAD üyesi 460 işletmenin yüzde 70'inin yüzde 100 Türk sermayeli, geri kalanının yarısından fazlasının da yabancı ortaklı olduğunu aktaran Kanca, bu yerli sermaye ağırlıklı yapının otomotivin yoğun ve yaygın bulunduğu ülkelerde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. TAYSAD'ın TOGG ile görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında işletmenin bulunduğu bilgisini paylaşan Kanca, "TOGG ile iş birliğimiz çok iyi gidiyor. Bizim TOGG ile şu an görüşen 60 civarında üyemiz var. Bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladılar. Ama hedef 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek" şeklinde konuştu.

TOGG MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ OLDU

TOGG projesinin varlığının bile kendileri için bir motivasyon unsuru olduğunu dile getiren Kanca, "Sadece bizim için değil herkes için öyle. Siyasetçi için, bürokrat için ve sanayici için de... İşin bir tarafı bu. Diğer tarafı: uluslararası pazarlar değişiyor. Oralarda Türkiye'nin iyi olduğu içten yanmalı motorlar konusu gitgide zayıflayacak gibi görünüyor. Ama bu da o kadar hızlı değil. Yani bunu gerçekçi görmek gerekiyor. Bir anda, hemen olmayacak. Bu geçişi dengeli sürdürmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

VOLKSWAGEN'İ TEŞVİK DEĞİL TECRÜBE GETİRDİ

  • Türkiye'nin 50 yıllık bir zamanda ciddi sayıda kaliteli Türk tedarik sanayicisi yetiştirdiğini dile getiren Alper Kanca, şunları söyledi: "Mesela sadece içinde bulunduğumuz TOSB’da 90 tane firma var. Bentley'den Porsche'ye, Audi'den Mercedes'e, Ford’dan BMW'ye ve Toyota’ya kadar en nitelikli, üst seviye araçların parçaları üretiliyor. Üyelerimizin ürettiği parçaların yüzde 50'si ihracat zaten. Bu parçalar Avrupa'ya, ABD'ye, Japonya'ya, Güney Kore'ye gidiyor. Dünyanın hiçbir yerinde otomotiv tedarikçisi bu kadar yoğun ve iç içe yer almıyor. Bu, Türkiye'ye has bir şey. Volkswagen'i Türkiye'ye getiren şey sadece bazılarının iddia ettiği gibi verilen teşvik değil. Böyle güçlü bir tedarik ağınız olmasa, lastiğini, koltuğunu, motordaki dişliyi, aynasını, camını, plastik parçasını imal eden ve bunların hepsini yüksek kalitede üreten bir tedarik sanayi olmasa niye gelsin buraya yabancı yatırımcı? Herhangi bir ülkeye gider. Türkiye'ye asıl bunu çeken bizim hem kalitemiz hem rekabetçi, yani ekonomik olmamız."

Yeri otomobille ilgili yeni video
OYNAT 00:00
Yeri otomobille ilgili yeni video
TOGG sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.


Asker emir bekliyor

Asker emir bekliyor

​Diplomatik temaslar sonuç vermezse, müdahale erkene çekilecek.
2 yılda 3 kaza tartışılıyor

2 yılda 3 kaza tartışılıyor

​Pegasus'un son kazasında pilotaj hatası ön plana çıkıyor.
Zammı bürokratlarına yaptırdı!

Zammı bürokratlarına yaptırdı!

AK Parti ve MHP veto edecekti, UKOME'yi devreye soktu.
Irkçı Yunan<br>ceza alacak

Irkçı Yunan
ceza alacak

​Ioannis Lagos küstahlığının bedelini ödeyecek.
Kadınlardan rahatsızmış

Kadınlardan rahatsızmış

​CHP'li Tanal, sosyal tesislerin kadınlara yasaklanmasını istedi.
Çatışın TIR’ları vermeyin

Çatışın TIR’ları vermeyin
Belediyenin 18 aracı buhar oldu!

Belediyenin 18 aracı buhar oldu!

Araçlar belediyede olmadığı gibi hurdalıklarda da yer almıyor.
Başbuğ’a suç duyurusu

Başbuğ’a suç duyurusu

​AK Partili 6 isim, İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.
BAE parayı verdi düdüğü çaldı

BAE parayı verdi düdüğü çaldı

ABD'deki BAE lobisi para karşılığı Türkiye'yi hedef gösteriyor.
İsrail Rus yolcu uçağını kalkan yaptı

İsrail Rus yolcu uçağını kalkan yaptı

​172 kişiyi taşıyan yolcu uçağı İsrail yüzünden zorunlu iniş yaptı.
İstanbul beyaza büründü

İstanbul beyaza büründü

​Birçok ilçede etkisini göstermeye başladı.
Tuzla'daki askeri alanda yangın

Tuzla'daki askeri alanda yangın

Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Hafter havalimanına saldırdı

Hafter havalimanına saldırdı

​Başkent Trablus'ta uçuşlar durduruldu.
İki bölge için <br>çığ uyarısı

İki bölge için
çığ uyarısı

Yarın ülke genelinde hava yağışlı olacak.
İsrail ile Arap ülkeleri <br>nikaha hazırlanıyor

İsrail ile Arap ülkeleri
nikaha hazırlanıyor

​Mısır'daki zirveyi ABD organize ediyor.
Oynayanlara da <br>ceza yolda

Oynayanlara da
ceza yolda

​MASAK, hukuki süreci başlattı.
İstanbulluları aldattı

İstanbulluları aldattı

​Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerini 7 ayda unuttu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.