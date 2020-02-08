25 yerli tedarikçi TOGG'a çalışacak

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Otomotiv Yan Sanayii İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB), Türk otomotiv tedarik sanayiinin yeni teknolojilere intibakı ve Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alper Kanca

60 TEDARİKÇİ TEMASTA

TAYSAD üyesi 460 işletmenin yüzde 70'inin yüzde 100 Türk sermayeli, geri kalanının yarısından fazlasının da yabancı ortaklı olduğunu aktaran Kanca, bu yerli sermaye ağırlıklı yapının otomotivin yoğun ve yaygın bulunduğu ülkelerde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. TAYSAD'ın TOGG ile görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında işletmenin bulunduğu bilgisini paylaşan Kanca, "TOGG ile iş birliğimiz çok iyi gidiyor. Bizim TOGG ile şu an görüşen 60 civarında üyemiz var. Bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladılar. Ama hedef 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek" şeklinde konuştu.

TOGG MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ OLDU

TOGG projesinin varlığının bile kendileri için bir motivasyon unsuru olduğunu dile getiren Kanca, "Sadece bizim için değil herkes için öyle. Siyasetçi için, bürokrat için ve sanayici için de... İşin bir tarafı bu. Diğer tarafı: uluslararası pazarlar değişiyor. Oralarda Türkiye'nin iyi olduğu içten yanmalı motorlar konusu gitgide zayıflayacak gibi görünüyor. Ama bu da o kadar hızlı değil. Yani bunu gerçekçi görmek gerekiyor. Bir anda, hemen olmayacak. Bu geçişi dengeli sürdürmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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