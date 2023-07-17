Klima cebinizi de çarpmasın

Kavurucu sıcaklıkların gelmesiyle birlikte ev ve iş yerlerinde sıklıkla kullanılan klimalar, düzenli bakımı yapılmadığında beklenmedik arızalar ve düşük performans sebebiyle cep yakıyor. Uzmanlar, konfor şartlarını sağlayan klima ayarının 24-25 derece olduğunu belirtiyor. Bu sayede yüzde 10 tasarruf elde edilebiliyor. Klimanın filtresinin temizlenmesi, dış cephe ünitesinin kuzey cepheye veya güneş görmeyen bir yere konulması da verimliliği yükseltiyor. Ayrıca bulaşık, çamaşır makinesi, fırın gibi beyaz eşyalar, güneşin etkisini yitirdiği saatlerde çalıştırılmalı. Çünkü bu cihazlar ısı yükü oluşturarak klimanın enerji tüketimini artırıyor.