KOBİ için model fabrika

Ankara Sanayi Odası, Ankara Sincan 1. OSB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle kurulan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin ilki Ankara’da açıldı. Merkez, KOBİ'lerde verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için model fabrika görevi görecek. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu merkezin; sanayiye yeni bir bakış açısı getireceğine inandığını dile getirerek, yalın üretim ve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin pek çok teorik kavramın pratiğe dönüşeceğini söyledi.

ÖNEMLİ BİR VİZYON DEĞİŞİKLİĞİ

En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri talebine de yanıt verebilecek şekilde, en az israfla gerçekleştirmek anlamına gelen "yalın üretim"in, bir iş yapma kültürü olarak yayılması gerektiğini belirten Varank, “Ülkemizin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi olan bu yerleşkede, firmalarımız artık deneme şansına sahip olacaklar. Uzman kadrosu, modern makine ve ekipmanıyla bu merkezde, ilk aşamada kesikli üretim (montaj ve işleme) yapan imalatçılara hizmet verilecek. Altyapı zamanla, sürekli imalat sektörlerini kapsayacak ve dijital dönüşüm uygulamalarını da içerecek şekilde genişletilecek. Teorik eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, katılımcılar uygulayarak öğrenme aşamasına geçecekler. Böylelikle hata yapmaktan korkma psikolojisini yenmiş olacaklar. Bu büyük bir vizyon değişikliği” diye konuştu.

HEDEF TEKNOLOJİDE GÜNCELLİK SAĞLAMAK

Varank, merkezin kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum taraflarını kapsayan katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu, dolayısıyla ortak akılla hızlı kararlar vererek, programın teknolojideki gelişmeleri içerecek şekilde güncel kalmasının amaçlandığını ifade etti. Varank, söz konusu merkezde, teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra öğren-dönüş programları, üniversite-sanayi iş birliği projeleri, araştırma, ürün ve sistem geliştirme eğitimlerinin de düzenleneceğine işaret eden Varank, projenin başından beri üniversitelerle sanayicilerin birlikte çalıştığını ve programı oluşturduğunu aktardı.

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Varank, bundan sonraki süreçte de her iki tarafın birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Çok önemsediğim bir konu da meslek eğitimi yoluyla sanayideki ara eleman ihtiyacının karşılanması. Bu merkezde OSB'de bulunan meslek lisesi ve meslek yüksekokulunda okuyan öğrenciler de eğitim görecekler. Dolayısıyla öğrencilerimiz, staj yaptıkları ya da çalışmaya başlayacakları firmalara burada edindikleri tecrübeleri de yansıtacaklar.” Bu sayede sanayiye en temel seviyeden giren çırak öğrencilerinde de yalın üretim kültürünün oluşacağını aktaran Varank, “Aldığım bilgilere göre, merkezin resmi açılışından önce 50 firmanın üst yönetimine fragman eğitimleri verildi” bilgisini paylaştı.

Küçük işletme 5 Kat verimli

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise Türkiye'de büyük firmalarla KOBİ düzeyindeki firmalar arasında 5 kat verimlilik farkı olduğunu dile getirerek, bunun doğal bir sonucu olarak küreselleşen dünyada malların serbest dolaştığı bir ortamda Türk sanayicisinin rekabet etmekte zorlanmaya başladığını kaydetti. Almanya ziyaretinde model fabrikanın önemini fark ettiğini anlatan Özdebir, şunları söyledi: "Zaten oraya gitmeden önce de işi beğenirsek finansmanına ortak olmaya, ilkini de yapmaya talip olduğumuzu bildirmiştik.”

Sınırlı kalmayacak

Merkezin, sadece Ankara ile sınırlı kalmayacağına, çevre illere de hitap edeceğine dikkati çeken Varank, “2020 yılına kadar ülke genelinde bu tip merkezlerin sayısını 10’a çıkartmayı hedefliyoruz. Alanda ciddi katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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