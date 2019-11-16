Ekonomi KOBİdeki payını 18,2ye yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’deki payını %18,2’ye yükseltti

Halkbank’ın aktif büyüklüğü Eylül 2019 sonu itibariyle yüzde 17,2 artışla 443,5 milyar TL oldu. Banka, KOBİ kredileri alanında pazar payını yüzde 18,2’ye yükseltti. Üçüncü çeyrekte kampanyalar gerçekleştiren Halkbank’ın toplam kredileri ise 391,9 milyar TL’ye ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Halkbank büyümesini sürdürüyor. Halkbank’ın yılın üçüncü çeyreği sonunda aktif büyüklüğü yüzde 17,2 artışla 443,5 milyar TL oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka, KOBİ kredileri alanında pazar payını yüzde 18,2’ye yükseltti.

Üçüncü çeyrekte konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerine yönelik kampanyalar gerçekleştiren Halkbank’ın toplam kredileri 391,9 milyar TL’ye ulaştı. 443,5 milyar TL düzeyindeki bilançosuyla büyümeyi sürdüren bankanın toplam mevduatı ise yılın dokuz ayında yüzde 14,1 artışla 284 milyar TL olarak gerçekleşti.

DENGELİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜYORUZ

Osman Arslan

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankalarının tasarrufu teşvik eden, yeni yatırımları destekleyen ve şirketlerin ödeme dengelerini düzenleyen uygulamalarının piyasalara güven verdiğini belirterek, “Yeni Ekonomi Programı’nın yol haritası doğrultusunda belirlediğimiz finansal hedeflere bağlı kalarak, piyasa koşullarına hızlı yanıt verebilen bir çalışma stratejisi yürütüyoruz. Sahada olmaya ve reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde izlemeye önem veriyor, geliştirdiğimiz çözümlerle dengeli bir şekilde büyümeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

TL’Yİ DESTEKLEYEN YENİ ÜRÜNLERE AĞIRLIK VERDİK

Arslan, mevduat sahiplerine avantajlı ürünler sunmayı sürdüren Halkbank’ın, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterileri için “Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı” geliştirdiğini belirterek, “Türk Lirası cinsinden varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası’nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.

  • İndirim olumlu yansıdı
  • Türkiye Ekonomisindeki güçlü finansal göstergelerin kaynak maliyetleri aşağı çektiğini ve bu iyileşmeyi hızla müşterilerine yansıtmada öncü olduklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti: “Faiz oranlarında gerçekleştirdiğimiz indirimin konut satışlarına olan birikmiş talebin karşılanmasına olumlu yansıdığını hep birlikte izledik. Olumlu gelişmeleri hayatın her alanına yaymak istiyoruz. Yakın zamanda hizmete sunulan İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ile de ekonomimizin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyoruz.” Arslan, eczacıların nakit akışlarını düzenleyebileceklerini vurguladı.
  • Yoğun ilgi görüyor
  • KOBİ Bankacılığı alanındaki rekabette öne çıkan ürünlerine yoğun ilgi olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:”İhracat ve katma değerli ürün üretimi için İVME Finansman Paketi ile ihracat yapan firmalara destek olduk. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli çalışmalara ağırlık vererek, Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentlerinde yer alan yeni kredi kullanacak firmalara önemli avantajlar sunuyoruz. Yerli üretime katkı sağlamak amacıyla faiz oranlarını aşağıya çektik.”

Bankadan çıkan ev almaya gitti
EKONOMİ
Bankadan çıkan ev almaya gitti
Hiçbir şey yapma şov yap

Hiçbir şey yapma şov yap

Dünya değişiyor, CHP 70 yıldır yerinde sayıyor.
7 mesaj kazanım

7 mesaj kazanım

​Diplomasi ve diyalog, lider diplomasisi ile birleşti.
Kum hırsızlığına kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

Karaburun'daki hırsızlık devleti milyonlarca lira zarara uğratıyor.
İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı

İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı
Merak edilen bölge:<br>Fingal Mağarası

Merak edilen bölge:
Fingal Mağarası

​Doğal akustiği ile bilinen bir deniz mağarası.
Bağdadi'nin 4 yakın akrabası tutuklandı

Bağdadi'nin 4 yakın akrabası tutuklandı

​Kırşehir merkezli düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındılar.

Enkazdan kurtarılma sonrası acı haber

Enkazdan kurtarılma sonrası acı haber

Göçükten çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan mühendis hayatını kaybetti.
Bağdat'ta bombalı saldırı

Bağdat'ta bombalı saldırı

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı.
Bugün itibarıyla<br>çalışmaya başladık

Bugün itibarıyla
çalışmaya başladık

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400 ve F-35 meseleleri hakkında konuştu.

Komisyon<br>yalanıyla işkence

Komisyon
yalanıyla işkence

​Rabia Naz'ın babası ve 3 kişi olayın tek görgü tanığına işkence ettiler.
Provokatör gözaltında

Provokatör gözaltında

​Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran kadın yakalandı.
5 terörist etkisiz

5 terörist etkisiz

​Eylem hazırlığındaki PKK'lılar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
İslamofobik<br>papaz açığa alındı<br>

İslamofobik
papaz açığa alındı

​İslam'ı 'başa çıkılması gereken bir sorun' olarak nitelemişti.
Başörtülü kıza yumruklu saldırı

Başörtülü kıza yumruklu saldırı

İstanbul'daki olayda sokaktakilerin müdahale etmemesi tepki çekti.
Örnek fedakarlık

Örnek fedakarlık

​Muğla'da müdür ve öğretmenler öğrencileri için kendi odalarından vazgeçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.