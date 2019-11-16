KOBİ’deki payını %18,2’ye yükseltti

Halkbank büyümesini sürdürüyor. Halkbank’ın yılın üçüncü çeyreği sonunda aktif büyüklüğü yüzde 17,2 artışla 443,5 milyar TL oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka, KOBİ kredileri alanında pazar payını yüzde 18,2’ye yükseltti.

Üçüncü çeyrekte konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerine yönelik kampanyalar gerçekleştiren Halkbank’ın toplam kredileri 391,9 milyar TL’ye ulaştı. 443,5 milyar TL düzeyindeki bilançosuyla büyümeyi sürdüren bankanın toplam mevduatı ise yılın dokuz ayında yüzde 14,1 artışla 284 milyar TL olarak gerçekleşti.

DENGELİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜYORUZ

Osman Arslan

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankalarının tasarrufu teşvik eden, yeni yatırımları destekleyen ve şirketlerin ödeme dengelerini düzenleyen uygulamalarının piyasalara güven verdiğini belirterek, “Yeni Ekonomi Programı’nın yol haritası doğrultusunda belirlediğimiz finansal hedeflere bağlı kalarak, piyasa koşullarına hızlı yanıt verebilen bir çalışma stratejisi yürütüyoruz. Sahada olmaya ve reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde izlemeye önem veriyor, geliştirdiğimiz çözümlerle dengeli bir şekilde büyümeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

TL’Yİ DESTEKLEYEN YENİ ÜRÜNLERE AĞIRLIK VERDİK

Arslan, mevduat sahiplerine avantajlı ürünler sunmayı sürdüren Halkbank’ın, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterileri için “Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı” geliştirdiğini belirterek, “Türk Lirası cinsinden varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası’nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.

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İndirim olumlu yansıdı

Türkiye Ekonomisindeki güçlü finansal göstergelerin kaynak maliyetleri aşağı çektiğini ve bu iyileşmeyi hızla müşterilerine yansıtmada öncü olduklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti: “Faiz oranlarında gerçekleştirdiğimiz indirimin konut satışlarına olan birikmiş talebin karşılanmasına olumlu yansıdığını hep birlikte izledik. Olumlu gelişmeleri hayatın her alanına yaymak istiyoruz. Yakın zamanda hizmete sunulan İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ile de ekonomimizin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyoruz.” Arslan, eczacıların nakit akışlarını düzenleyebileceklerini vurguladı.

Yoğun ilgi görüyor

KOBİ Bankacılığı alanındaki rekabette öne çıkan ürünlerine yoğun ilgi olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:”İhracat ve katma değerli ürün üretimi için İVME Finansman Paketi ile ihracat yapan firmalara destek olduk. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli çalışmalara ağırlık vererek, Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentlerinde yer alan yeni kredi kullanacak firmalara önemli avantajlar sunuyoruz. Yerli üretime katkı sağlamak amacıyla faiz oranlarını aşağıya çektik.”