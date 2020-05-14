KOBİ’ler için 10 adımda E-ticaret yol haritası

Fotoğraf: Arşiv / İnternet sitenizin tasarımı basit ve net olmalı. Ara, göz at ve ürün al gibi bölümlerin kullanımı kolay olmalı.

Koronavirüs nedeniyle ticaretin online kanallara kayması KOBİ’lerin dikkatini bu alana yöneltti. Ticaret Bakanlığı da pandeminin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” dayanışma kampanyası başlattı.

Peki e-ticarete başlamak isteyen KOBİ’ler hangi adımları izlemeli, nelere dikkat etmeli? TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ticaret dünyasına adım atmak isteyen KOBİ’ler için, 10 maddelik tavsiye listesi hazırladı.

REKABETTE ÖNE GEÇMEK İÇİN ÖNCE ALTYAPI

E-ticaret altyapısını mutlaka profesyonel bir altyapı firmasından sağlamalısınız. Bu sayede yeni adım attığınız online ticaret dünyasında kafanıza takılan her soruyu danışabilecek bir mecranız olur. Özellikle ücretsiz e-ticaret eğitimleri veren altyapı firmalarını tercih etmenizde fayda var. Böylelikle yabancısı olduğunuz bir alanda el yordamıyla veya deneme yanılma yoluyla değil, gerçek, denenmiş ve işe yarayan bilgiyle yola çıkmış olursunuz. Profesyonel altyapı firmaları çok sayıda profesyonel e-ticaret sitesiyle çalıştığı için, pazara dair kazandığı tecrübeyi yazılımlarına aktarırlar. Dolayısıyla şu an ve ileride ihtiyacınız olacak yazılımsal geliştirmeleri önceden yapmış oluyorlar. Teknoparklarda Ar-Ge merkezi olan ve yeni teknolojiler konusunda hizmetlerini güncelleyen altyapı firmaları, trendleri hızlıca yakalamanız ve rekabette öne geçmeniz bakımından da etkili olacaktır. İnternette ucuza e-ticaret sitesi ilanı veren firmalarla çalışmamalısınız. Bu tür ilanlar veren yazılım firmalarının paravan, sahte yapılanmalar olma olasılığı var. Ayrıca sitenizde açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar kullanılmadığından da emin olmalısınız. E-ticaret gibi güvenin birincil öncelik olduğu bir alanda ücretsiz yazılımlar başınıza dert açabilir, yaşayacağınız problemler zarar etmenize yol açabilir.

REKLAM

VERİ YEDEKLEMEYİ UNUTMAYIN

Sitenizi açtıktan sonra dikkat etmeniz gereken en kritik konu, veri yedeklemesidir. Verilerinizi en azından birkaç günde bir yedeklemelisiniz. Böylece sitenin çökme veya siber saldırıya uğrama ihtimaline karşı verilerinizi korumuş olursunuz. Tek tuşla yedekleme yapabilirsiniz. Paket firmanızdan bunu nasıl yapabileceğinize dair kolaylıkla bilgi alabilirsiniz.

FOTOĞRAF 18 Koronavirüs nedeniyle ticaretin online kanallara kayması KOBİ’lerin dikkatini bu alana yöneltti. Ticaret Bakanlığı da pandeminin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” dayanışma kampanyası başlattı. Peki e-ticarete başlamak isteyen KOBİ’ler hangi adımları izlemeli, nelere dikkat etmeli? TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ticaret dünyasına adım atmak isteyen KOBİ’ler için, 10 maddelik tavsiye listesi hazırladı. REKABETTE ÖNE GEÇMEK İÇİN ÖNCE ALTYAPI - E-ticaret altyapısını mutlaka profesyonel bir altyapı firmasından sağlamalısınız. Bu sayede yeni adım attığınız online ticaret dünyasında kafanıza takılan her soruyu danışabilecek bir mecranız olur. Özellikle ücretsiz e-ticaret eğitimleri veren altyapı firmalarını tercih etmenizde fayda var. Böylelikle yabancısı olduğunuz bir alanda el yordamıyla veya deneme yanılma yoluyla değil, gerçek, denenmiş ve işe yarayan bilgiyle yola çıkmış olursunuz. Profesyonel altyapı firmaları çok sayıda profesyonel e-ticaret sitesiyle çalıştığı için, pazara dair kazandığı tecrübeyi yazılımlarına aktarırlar. Dolayısıyla şu an ve ileride ihtiyacınız olacak yazılımsal geliştirmeleri önceden yapmış oluyorlar. Teknoparklarda Ar-Ge merkezi olan ve yeni teknolojiler konusunda hizmetlerini güncelleyen altyapı firmaları, trendleri hızlıca yakalamanız ve rekabette öne geçmeniz bakımından da etkili olacaktır. İnternette ucuza e-ticaret sitesi ilanı veren firmalarla çalışmamalısınız. Bu tür ilanlar veren yazılım firmalarının paravan, sahte yapılanmalar olma olasılığı var. Ayrıca sitenizde açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar kullanılmadığından da emin olmalısınız. E-ticaret gibi güvenin birincil öncelik olduğu bir alanda ücretsiz yazılımlar başınıza dert açabilir, yaşayacağınız problemler zarar etmenize yol açabilir. VERİ YEDEKLEMEYİ UNUTMAYIN - Sitenizi açtıktan sonra dikkat etmeniz gereken en kritik konu, veri yedeklemesidir. Verilerinizi en azından birkaç günde bir yedeklemelisiniz. Böylece sitenin çökme veya siber saldırıya uğrama ihtimaline karşı verilerinizi korumuş olursunuz. Tek tuşla yedekleme yapabilirsiniz. Paket firmanızdan bunu nasıl yapabileceğinize dair kolaylıkla bilgi alabilirsiniz. SSL VE 3D SECURE MÜHİM - Müşterilerinizin sitenizden güvenle alışveriş yapabilmesi için SSL ve 3D Secure mühim. Bir e-ticaret sitesinde SSL sertifikası mutlaka olmalıdır. Aksi halde müşterileriniz siteye güvenip kredi kartı bilgilerini girmek istemeyecektir. Bunun yanı sıra 3D Secure hizmetinin de açık olması tavsiye edilir. Çünkü 3D Secure ile müşteri, ödemeyi yaptığına dair bir SMS onaylaması yapmak zorundadır. Bu onaylama, hem müşteri hem de satıcı için güveni artırır. Garantici müşteri 3D Secure uygulamasının olduğu siteyi daha güvenli buluyor. YARDIM SAYFALARI AKTİF OLMALI - İnternet sitenizin tasarımı basit ve net olmalı. Ara, göz at ve ürün al gibi bölümlerin kullanımı kolay olmalı. Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi yazmak ve güzel fotoğraflarını yüklemek de satışınızı arttıracak unsurlardır. Müşteri ürünü büyütmek, döndürmek, renklerini değiştirmek yani kısacası ürünle aynı fiziki ortamdaymış gibi etkileşim kurmak ister. Zengin etkileşimli medya kullanımının ciddi anlamda rekabet üstünlüğü sağlayacağını unutmayın. Araştırmalara göre müşteriler kullanıcı yorumlarını okuduktan sonra satın almaya daha eğilimli oluyor. Sitenizde kullanıcı yorumlarına yer vermeniz de cironuzu arttıracaktır. Kullanıcıların çoğu Sıkça Sorulan Sorular ve Yardım Sayfaları’nı aktif olarak kullanıyor, dolayısıyla sitenizde bu tür içeriklere yer vermeniz yerinde olacaktır. Hakkımızda sayfasında da samimi bir şekilde işinizi ve hedefinizi anlatmanız müşteri açısından etkileyici olacaktır. Sitenizde hem şirketinizin ünvanının hem de şirket bilgilerinin bulunduğu bir iletişim sayfası da olması gerekir. Burada paylaşacağınız harita ile yer gösterme, telefon, mail bilgileri müşterilerin sitenize olan güvenini arttıracak ve alışveriş yaparken tereddütlerini ortadan kaldıracaktır. REKLAM TAKTİKLERİ - Her şey hazır olduktan sonra sıra reklamınızı yapmaya geldi. Bunun için pazaryerlerine ürün koyarak sitenize müşteri çekebilir veya sosyal medya platformlarına, Google’a reklam vererek görünür olabilirsiniz. Facebook, Google, Youtube, Instagram gibi platformlara sitenizin reklamını vermeniz kısa zamanda çok sayıda müşteriye erişmek için öncelikli platformlardır. Bu platformlarda bütçenize göre reklam verebilirsiniz. Örneğin 20 liraya bile reklam vermeniz mümkün. Ürünlerinizin Google aramalarda üst sıralara yükselmesi için SEO çalışması da yaptırmalısınız. Bu konuda sitenizi yapan e-ticaret paket firmanızdan destek isteyebilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra markanıza sosyal medya platformları üzerinden birer hesap açıp ürün ve hizmetlerinizle alakalı etiketleri (hashtag) kullanarak potansiyel müşterinin sizi bulmasını sağlayabilirsiniz. Ürünlerinizi karşılaştırmalı sitelerde listelemek de faydalı bir yöntem. Karşılaştırmalı siteler her gün milyonlarca alışverişçiyi ürün sayfalarına yönlendirir. Satın almaya hazır müşterinin sizi görebilmesi için karşılaştırmalı arama sitelerine ürünlerinizi listelemeniz iyi olur. Yaptığınız iş ile ilgilenebileceğini düşündüğünüz sosyal medya ünlülerine, fenomenlere veya popüler sosyal medya sayfalarına ürünlerinizden birer tane göndererek sosyal medyada paylaşım yapmalarını da rica edebilirsiniz. KARGOCULARA TOPLU TEKLİF İLETİN - Sıra geldi kargo aşamasına. Kargo maliyetlerinizi düşürmek için tüm kargo firmalarından toplu gönderim için teklif almalısınız. Böylece en uygun teklifi veren firma ile anlaşabilirsiniz. Kredi kartı kullanmak istemeyen müşteriler için kapıda ödeme seçeneği de sunmayı ihmal etmeyin. Kapıda ödeme seçeneği için de kargo firmanız ile anlaşma yapmanız gerekiyor. Profesyonel altyapı firmalarıyla çalışırsanız, kargo firmalarıyla yapılmış hazır anlaşmalardan da faydalanma imkanına sahip olabilirsiniz. DEPO YÖNETİMİ UYGULAMALARI - Online alışverişte depo yönetimi hatalarından kaynaklanan yanlış ürün gönderimi ve iade problemlerine sıkça rastlanır. Buna karşın depo yönetiminde 'akıllı depo ve operasyon yönetimi’ uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Böylece ticaretinizin her aşamasını takip edilebilir hale getirebilirsiniz. 724 AÇIK MAĞAZA - Satıştan sonra müşteri memnuniyeti, başarınızın garantisi olacaktır. Talep ve şikayetlerin çoğunlukla chatbot ve sosyal medya üzerinden yöneltildiğini unutmayın. Çağrı merkezleri bile artık yazılı alana kaydı. Sosyal medya hesaplarınızda müşterilerinizle aktif iletişim halinde olun. Müşteri memnuniyetini anlık olarak izleyin. Sitenizde chatbot servisi kullanmayı ihmal etmeyin. Hatta bütçeniz varsa yapay zeka ile geliştirilen bir chatbot kullanmalısınız. Ayrıca e-ticaret siteniz 724 açık bir mağaza olduğundan, siz de altyapı sağlayıcı firmaya 724 ulaşabilir olmalısınız. Altyapı firması seçerken, 24 saat soru sorabileceğiniz firmalara öncelik vermelisiniz. KVKK’YA GÖRE ADIM ATIN - Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili yaptırımların artması, müşteri ile marka arasındaki iletişimin daha fazla kişiselleştirilmesi anlamına geliyor. Bu da daha derin veri analizi yapabilen yazılımlara ihtiyacı artırmış durumda. Tüketiciyi rahatsız etmeyecek, hedefli ve yaratıcı reklamlar ön plana çıkıyor. Ürüne, hizmete veya kampanyaya özel hedef kitle oluşturmak önemli. Siz de kişiye özel indirim ve ürün gösterimleri yaparak mevcut müşterilerinizi sıkmadan, yeni ürün ve hizmetlerinizle ilgili onları bilgilendirebilirsiniz. VİDEO EKLENTİLERİ KULLANIN - Google’ın son verilerine göre bir ürünü satın almadan önce o ürünle ilgili video izleme oranı yüzde 50’lerin üzerine çıkmış durumda. E-ticaret sitelerinin de kendi web siteleri üzerinden ürün inceleme videoları paylaşmaları, video eklentileri kullanmaları ciroları artırmaya yardımcı olacaktır. Uzmanlar Amazon Echo, Google Home ve Alexa’nın hızla kabul görmesine dayanarak, internet aramalarının yarıya yakınının sesli arama üzerinden yapılacağını öngörüyor. E-ticaret sitenizde sanal asistan ve sesli arama modülleri kullanarak, sitenizi trendlere uygun hale getirebilirsiniz. Son olarak e-ihracat farkındalığının artması, inovatif e-ihracat yazılımlarını ön plana çıkardı. Çoklu dil, çoklu para birimi, lokasyon bazlı ziyaretçi tanıma, lokasyon bazlı fiyatlandırma, ziyaretçinin giriş yaptığı ülkeden yayın yapma teknolojileri ve yurtdışı kargo entegrasyonu gibi çözümler sunabilecek altyapı firmalarıyla çalışmanız, işinizi büyütmeniz açısından faydalı olacaktır. Koronavirüs sürecinde KOBİ'lerin E-ticarette aktif olmasını sağlayacak 10 adım: Alt yapıyı sağlamlaştırın ve reklamlara önem verin Koronavirüs nedeniyle ticaretin online kanallara kayması KOBİ'lerin dikkatini bu alana yöneltti. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, e-ticaret dünyasına adım atmak isteyen KOBİ'ler için, 10 maddelik tavsiye listesi hazırladı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

SSL VE 3D SECURE MÜHİM

Müşterilerinizin sitenizden güvenle alışveriş yapabilmesi için SSL ve 3D Secure mühim. Bir e-ticaret sitesinde SSL sertifikası mutlaka olmalıdır. Aksi halde müşterileriniz siteye güvenip kredi kartı bilgilerini girmek istemeyecektir.

Bunun yanı sıra 3D Secure hizmetinin de açık olması tavsiye edilir. Çünkü 3D Secure ile müşteri, ödemeyi yaptığına dair bir SMS onaylaması yapmak zorundadır. Bu onaylama, hem müşteri hem de satıcı için güveni artırır. Garantici müşteri 3D Secure uygulamasının olduğu siteyi daha güvenli buluyor.

YARDIM SAYFALARI AKTİF OLMALI

İnternet sitenizin tasarımı basit ve net olmalı. Ara, göz at ve ürün al gibi bölümlerin kullanımı kolay olmalı. Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi yazmak ve güzel fotoğraflarını yüklemek de satışınızı arttıracak unsurlardır. Müşteri ürünü büyütmek, döndürmek, renklerini değiştirmek yani kısacası ürünle aynı fiziki ortamdaymış gibi etkileşim kurmak ister.

Zengin etkileşimli medya kullanımının ciddi anlamda rekabet üstünlüğü sağlayacağını unutmayın. Araştırmalara göre müşteriler kullanıcı yorumlarını okuduktan sonra satın almaya daha eğilimli oluyor. Sitenizde kullanıcı yorumlarına yer vermeniz de cironuzu arttıracaktır.

Kullanıcıların çoğu Sıkça Sorulan Sorular ve Yardım Sayfaları’nı aktif olarak kullanıyor, dolayısıyla sitenizde bu tür içeriklere yer vermeniz yerinde olacaktır. Hakkımızda sayfasında da samimi bir şekilde işinizi ve hedefinizi anlatmanız müşteri açısından etkileyici olacaktır. Sitenizde hem şirketinizin ünvanının hem de şirket bilgilerinin bulunduğu bir iletişim sayfası da olması gerekir. Burada paylaşacağınız harita ile yer gösterme, telefon, mail bilgileri müşterilerin sitenize olan güvenini arttıracak ve alışveriş yaparken tereddütlerini ortadan kaldıracaktır.

REKLAM

REKLAM TAKTİKLERİ

Her şey hazır olduktan sonra sıra reklamınızı yapmaya geldi. Bunun için pazaryerlerine ürün koyarak sitenize müşteri çekebilir veya sosyal medya platformlarına, Google’a reklam vererek görünür olabilirsiniz. Facebook, Google, Youtube, Instagram gibi platformlara sitenizin reklamını vermeniz kısa zamanda çok sayıda müşteriye erişmek için öncelikli platformlardır. Bu platformlarda bütçenize göre reklam verebilirsiniz. Örneğin 20 liraya bile reklam vermeniz mümkün. Ürünlerinizin Google aramalarda üst sıralara yükselmesi için SEO çalışması da yaptırmalısınız. Bu konuda sitenizi yapan e-ticaret paket firmanızdan destek isteyebilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra markanıza sosyal medya platformları üzerinden birer hesap açıp ürün ve hizmetlerinizle alakalı etiketleri (hashtag) kullanarak potansiyel müşterinin sizi bulmasını sağlayabilirsiniz. Ürünlerinizi karşılaştırmalı sitelerde listelemek de faydalı bir yöntem. Karşılaştırmalı siteler her gün milyonlarca alışverişçiyi ürün sayfalarına yönlendirir. Satın almaya hazır müşterinin sizi görebilmesi için karşılaştırmalı arama sitelerine ürünlerinizi listelemeniz iyi olur.

Yaptığınız iş ile ilgilenebileceğini düşündüğünüz sosyal medya ünlülerine, fenomenlere veya popüler sosyal medya sayfalarına ürünlerinizden birer tane göndererek sosyal medyada paylaşım yapmalarını da rica edebilirsiniz.

KARGOCULARA TOPLU TEKLİF İLETİN

Sıra geldi kargo aşamasına. Kargo maliyetlerinizi düşürmek için tüm kargo firmalarından toplu gönderim için teklif almalısınız. Böylece en uygun teklifi veren firma ile anlaşabilirsiniz. Kredi kartı kullanmak istemeyen müşteriler için kapıda ödeme seçeneği de sunmayı ihmal etmeyin. Kapıda ödeme seçeneği için de kargo firmanız ile anlaşma yapmanız gerekiyor. Profesyonel altyapı firmalarıyla çalışırsanız, kargo firmalarıyla yapılmış hazır anlaşmalardan da faydalanma imkanına sahip olabilirsiniz.

REKLAM

FOTOĞRAF 14 Herhalde ofis çalışanları hiç bu kadar uzun süre uzaktan çalışmamıştı. Bu dönemde şef ve ekip liderleri, çalışanları evlerinde de motive ve üretken tutmaya çalışıyor. Peki işyerine dönüşen evlerdeki en büyük zorluk nedir? Siber güvenlik kuruluşu ESET, geçen yıl yapılan ama tam da bu günlere ışık tutan bir araştırmaya dikkat çekiyor. Araştırma, sosyal medya içeriği konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Buffer tarafından, uzaktan çalışmanın fayda ve zorlukları üzerine hazırlanmış. ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe’in paylaştığı araştırmaya 2 bin 500 uzaktan çalışan katılmış. Katılımcıların yüzde 22’sine göre en büyük zorluk, mesai süresi bitse de işin sona ermemesi. Yani işten sonra bilgisayarı kapatamama sorunu. Listedeki iki numara, yüzde 19 oranında yalnızlık duygusu iken onu yakından takip eden üçüncü konu olarak ise yüzde 17 ile işbirliği yapmanın zorluğuna işaret edilmiş. Dördüncü büyük zorluk olarak da yüzde 10’luk oranla, evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar gösterilmiş. Bu arada araştırma, uzaktan çalışmayı da geçici bir trend olarak değil, kalıcı bir unsur olarak tanımlamış. Katılımcıların yüzde 99’u bu şekilde çalışmayı sürdürmek istediklerini belirtmiş. Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu: Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu: •Normal iş günü takvimi mümkün olduğunca korunmalı; eğer iş normalde sabah 8-10 arasında başlıyorsa ve öğle yemeği 12-14 arasında bir yerdeyse, bu programı sürdürmeye çalışın. Rutinler iyi. •Normal koşullarda, öğle yemeğinde 30 dakika dışarı çıkıyorum. “Dışarı” demek artık “evden çık” demek. Markete gidiyorum, kahve içiyorum ya da birkaç blok sokaklarda turluyorum. Elbette, geçerli tecrit kurallarına göre. Bana güvenin, söz konusu bu ara, öğleden sonra üretkenliğini artıracak. •Normal e-posta sisteminin dışında tek bir iletişim platformunda kalıyorum ve öylesini tavsiye ediyorum. Örneğin Slack, Zoom, Skype veya mevcut diğer birçok iletişim veya sohbet platformlarından biri. •İletişimin belirlenen platform üzerinden akmasını sağlayın, katılmayan meslektaşlarınızı izleyin ve onlara ulaşın. •Deneyimli uzak çalışan olan bazı personeliniz varsa, yeni duruma zorlananlar açısından danışman olarak kullanın. •Ofiste gerçekleşen sosyal etkileşim tartışmalarının normal şekilde devam edebilmesi için isteğe bağlı olarak ekibinizle sanal öğle yemeği oluşturun. Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor Karantina günlerinde evden çalışmanın bir numaralı zorluğu nedir? Yapılan bir araştırmaya göre en büyük zorluk, mesai saatinden sonra da bilgisayarın çalışmaya devam etmesi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





DEPO YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Online alışverişte depo yönetimi hatalarından kaynaklanan yanlış ürün gönderimi ve iade problemlerine sıkça rastlanır. Buna karşın depo yönetiminde 'akıllı depo ve operasyon yönetimi’ uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Böylece ticaretinizin her aşamasını takip edilebilir hale getirebilirsiniz.

7/24 AÇIK MAĞAZA

Satıştan sonra müşteri memnuniyeti, başarınızın garantisi olacaktır. Talep ve şikayetlerin çoğunlukla chatbot ve sosyal medya üzerinden yöneltildiğini unutmayın. Çağrı merkezleri bile artık yazılı alana kaydı. Sosyal medya hesaplarınızda müşterilerinizle aktif iletişim halinde olun. Müşteri memnuniyetini anlık olarak izleyin. Sitenizde chatbot servisi kullanmayı ihmal etmeyin. Hatta bütçeniz varsa yapay zeka ile geliştirilen bir chatbot kullanmalısınız. Ayrıca e-ticaret siteniz 7/24 açık bir mağaza olduğundan, siz de altyapı sağlayıcı firmaya 7/24 ulaşabilir olmalısınız. Altyapı firması seçerken, 24 saat soru sorabileceğiniz firmalara öncelik vermelisiniz.

FOTOĞRAF 11 Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Nisan ayının siyaset gündemi belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasakları ve 23 Nisan kutlamaları ay boyunca en çok konuşulan konular oldu. Süleyman Soylu’nun istifa haberi medyada büyük yankı uyandırırken, şehir hastanesinin açılışı da ay boyunca gündemde yer aldı. İşte medya raporunun ayrıntıları: Türkiye aldığı yoğun Koronavirüs önlemleri arasına sokağa çıkma yasağını da ekledi. Önce 65 yaş üzeri daha sonra 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağından sonra, İçişleri Bakanlığı belirlenen günlerde tüm yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı ilan etti. 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı, kapsayan kısıtlama 11 - 12, 18 - 19, 23 – 24 – 25 - 26 Nisan tarihlerinde uygulandı. Öncesi ve sonrasında da birçok polemiğe sebep olan sokağa çıkma yasağı ay boyunca 239 bin 804 habere yansıyarak Nisan ayının en çok konuşulan siyasi konusu oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, TBMM’nin açılışının 100. yıldönümünü “Evde kal” çağrısına da uyarak coşkuyla kutladı. Bu yılki kutlamalar, izolasyon ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek evlerden yapılırken, çocuklarıyla günlerini Hayat Eve Sığar diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evinde kutladı. Sosyal medyada 100YıllıkEgemenlik etiketi altında Türkiye'nin dört bir yanından onlarca çocuğun bayram hazırlıkları paylaşıldı. Evlerini bayraklar ve resimlerle süsleyen çocukların 23 Nisan'a özel şiirler ve şarkılar söylediği videolar sosyal medyayı süsledi. Gün boyu süren etkinliklerin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı ile saat 21.00’de ellerinde bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar bayram coşkusunu hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyleyerek yaşadı. Türkiye’nin dört bir yanında evlerinde kutlanan 23 Nisan ay boyunca 114 bin 902 habere konu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geç saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan kaos tartışmaları da beraberinde getirdi. Geç saatte alınan kararın ardından vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için sokaklara akın etti. 2 saat süren bir kaosun yaşanmasına neden olan kararın uygulanış biçimine ise tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir dedi. Soylu, Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Bakan Soylu'nun istifasına yöneltilen ilgi yoğun oldu. İstifayla ilgili 7 ayrı başlık açıldı ve çok sayıda kullanıcı Soylu'yu istifadan vazgeçirmek için destek mesajı yazdı. Bunlar arasında ünlü isimler de yer aldı. İletişim Başkanlığı ise istifanın kabul edilmediğini açıkladı. Ay boyunca 42 bin 645 habere yansıyan Süleyman Soylu, Nisan ayında en çok konuşulan siyasi isimlerinden oldu. Aylardır gündemde yer edinen şehir hastanelerinden, 789 bin metrekare arsa ve bir milyon metrekare toplam inşaat alanına kurulacak olan, 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı. Türkiye’nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı olarak lanse edilen hastane koronavirüs pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı vantilatörlerle donatılan A ve D blokları ile hizmete girdi. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi, Nisan ayı boyunca toplam 11 bin 989 haberde yer aldı. Nisan ayında 239 bin 804 habere konu olarak en çok konuştuğumuz olay oldu Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Nisan ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, ay boyunca en çok tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağını konuştu. Süleyman Soylu'nun şok yaratan istifası ve yeni açılan Başakşehir Şehir Hastanesi de ayın en çok ilgi gösterilen konuları arasında yer aldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





KVKK’YA GÖRE ADIM ATIN

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili yaptırımların artması, müşteri ile marka arasındaki iletişimin daha fazla kişiselleştirilmesi anlamına geliyor. Bu da daha derin veri analizi yapabilen yazılımlara ihtiyacı artırmış durumda. Tüketiciyi rahatsız etmeyecek, hedefli ve yaratıcı reklamlar ön plana çıkıyor. Ürüne, hizmete veya kampanyaya özel hedef kitle oluşturmak önemli. Siz de kişiye özel indirim ve ürün gösterimleri yaparak mevcut müşterilerinizi sıkmadan, yeni ürün ve hizmetlerinizle ilgili onları bilgilendirebilirsiniz.

REKLAM

VİDEO EKLENTİLERİ KULLANIN

Google’ın son verilerine göre bir ürünü satın almadan önce o ürünle ilgili video izleme oranı yüzde 50’lerin üzerine çıkmış durumda. E-ticaret sitelerinin de kendi web siteleri üzerinden ürün inceleme videoları paylaşmaları, video eklentileri kullanmaları ciroları artırmaya yardımcı olacaktır. Uzmanlar Amazon Echo, Google Home ve Alexa’nın hızla kabul görmesine dayanarak, internet aramalarının yarıya yakınının sesli arama üzerinden yapılacağını öngörüyor. E-ticaret sitenizde sanal asistan ve sesli arama modülleri kullanarak, sitenizi trendlere uygun hale getirebilirsiniz. Son olarak e-ihracat farkındalığının artması, inovatif e-ihracat yazılımlarını ön plana çıkardı. Çoklu dil, çoklu para birimi, lokasyon bazlı ziyaretçi tanıma, lokasyon bazlı fiyatlandırma, ziyaretçinin giriş yaptığı ülkeden yayın yapma teknolojileri ve yurtdışı kargo entegrasyonu gibi çözümler sunabilecek altyapı firmalarıyla çalışmanız, işinizi büyütmeniz açısından faydalı olacaktır.

EKONOMİ Banka şubeleri 18 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak

EKONOMİ Limonda ihracat kısıtlaması çiftçiyi vurdu: Tarlada fiyat düştü ama pazar-manavda değişmedi