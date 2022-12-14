KOBİ’lere destek müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nın ikinci gününde konuştu. KOBİ’lere destek paketi müjdesi veren Varank, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin yakından takip ettiği KOBİGEL adıyla bilinen bizim Bakanlığımızın, KOSGEB'in bir destek programı var. KOBİ Gelişim Destek Programımızda bugün itibarıyla İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısını yeniden açıyoruz. Böylece yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Tabii yerli olarak geliştirilen bu teknolojileri kullanan KOBİ'lerimize de biz destek vereceğiz” dedi. Varank, tüm KOBİ'leri KOSGEB'in web sitesinden bu destek programına başvurmaya davet etti.

KÜRESEL İNOVASYON LİGİNDE 37 SIRA ATLADIK

Varank, inovasyona yön veren uzmanların savunma sanayisinden yapay zekaya kadar birçok alanda geleceğe dair vizyonları ve yeni trendleri ortaya koyduğunu dile getirdi. Varank, Türkiye'nin küresel inovasyon liginde üst sıralara doğru kararlı bir şekilde ilerlediğini, 2020'de 51. sırada olan ülkenin geçen sene 41. sıraya yükseldiğini, 2022'de ise 37. basamağa çıktığını, son 10 yılda 37 sıra birden atladıklarını söyledi.

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YENİLİKLERE SEYİRCİ KALMIYORUZ

Geçmişte yeniliklere seyirci kaldıkları zamanlar olduğunu dile getiren Varank, “Ancak artık inovasyon altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve nitelikli insan kaynağıyla bambaşka bir Türkiye var. Son 20 yılda Türkiye'de AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payını binde 5'ten yüzde 1,13'e çıkarmayı başardık. Bu da ürünlerimizin çok daha katma değerli hale gelmesini sağlıyor” dedi.

TEKNOPARK SAYISINI 2’DEN 97’YE ÇIKARDIK

Bu başarı hikayesini nasıl yazdıklarına ve inovasyonda bu kadar nasıl öne çıktıklarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunan Varank, şu bilgileri paylaştı: “İktidara gelir gelmez ülkemizin teknoloji altyapısına yatırım yaparak, teknopark sayısını 2'den 97'ye taşıyarak, firmalarımız tarafından kurulan 1.567 Ar-Ge ve tasarım merkezinin önünü açarak ve onlara destek olarak, finansal teknolojiler, biyoteknoloji ve mobilite gibi tematik alanlarda özgün projelerin geliştirildiği teknoloji merkezlerinin sayısını 17'ye çıkararak.”