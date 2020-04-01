Ekonomi KOBİlere devlet güvencesi Artık bakanlık bütçesinden karşılanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİlere devlet güvencesi: Artık bakanlık bütçesinden karşılanacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs risklerine karşı zararı en az seviyeye indirmek için devlet desteklerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Kovid-19 salgınının KOBİ’lere yönelik muhtemel olumsuz etkilerini gidermek amacıyla bu işletmelerin alacaklarına bir yıl devlet güvencesi sağlanacak. Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50’lik kısmı için de yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği taahhüt edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketi açıklamıştı. Bakan Varank, KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini duyurmuştu. KOSGEB alacaklarını 3 ay erteleyeceklerini belirten Varank, KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceklerini aktarmıştı.

RİSKE KARŞI KALKAN

Bu kapsamda verilen desteklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının KOBİ’lere yönelik muhtemel olumsuz etkilerini gidermek amacıyla bu işletmelerin alacaklarına bir yıl devlet güvencesi sağlanacak. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 NİSAN 2020 İLE 1 NİSAN 2021 TARİHLERİNİ KAPSAYACAK

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacak. Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek.

Öteki taraftan Kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıldı. Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltildi.

BAKANLIK BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

  • Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Kovid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuz etkileri gidermesi öngörülen karar, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

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