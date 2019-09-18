KOBİ’lere e-ihracat eğitimi başlıyor

KOBİ’lere e-ihracat eğitim seminerleri başlatılmasına yönelik protokol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şahitliğinde, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes tarafından önceki gün TOBB’da düzenlenen törende imzalandı. Türkiye genelinde TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi odalarında düzenlenecek eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi uzmanları verecek. E-ihracata ilişkin fırsatlar, ihracat ile iş büyütme yolları ve Amazon’un sunduğu satış imkanları, gibi başlıkları kapsayan eğitim seminerleriyle, Türkiye’nin 20 ilinde 40 eğitim semineri ile 2019-2020 dönemi boyunca 2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

BECERİ GELİŞTİRECEK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da imza törenindeki konuşmasında, dijital teknolojilerle birlikte dünyanın daha hızlı dönmeye başladığına değinerek: “KOBİ’lerimizin e-ihracat becerilerini geliştirmek için Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi ile yeni bir işbirliğine başlıyoruz. KOBİ, ürününü Amazon üzerinden Avrupalı tüketiciye sunacak” dedi.