Ekonomi KOBİlere yerli üretim desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’lere yerli üretim desteği

KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ’lere üretim desteği verecek. 2020’deki kurum bütçesinin önemli bir kısmını buna dönük projelere aktarmak istediklerini belirten KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, “KOBİ TEKNOYATIRIM Desteği' kapsamında 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KOSGEB
KOSGEB

Yerlileştirme ve millileştirmeyi öncelikli alanlar olarak belirleyen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), 2020 yılı bütçesinden yapacağı harcamayı buna göre planlayacak. Teknolojik ürün sektörlerini desteklemek amacıyla KOBİ'lere daha fazla ağırlık vermek istediklerini söyleyen KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, ithal edilen ürünleri Türkiye'de üretmek isteyen KOBİ'lere destek vereceklerini dile getirdi.

5 MİLYON LİRAYA KADAR TEKNOYATIRIM DESTEĞİ

Uzkurt, “Gelecek yıl bütçemizin önemli bir kısmını, özellikle ithal ettiğimiz ürünlerin yerli üretilmesine dönük projelere aktarmak istiyoruz. Bu bağlamda ithal bir ürünü, yerli üretmek isteyen bir KOBİ'miz olursa 'KOBİ TEKNOYATIRIM Desteği' 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Yine benzer şekilde Ar-Ge'si tamamlanmış, prototipi ortaya çıkmış teknolojik ürünlerin endüstrileşmesi ve ticarileşmesine dönük olarak verdiğimiz bir program olacak. Bu bağlamda teknolojik ürünlerin sektörlerini desteklemek ve bu sektörlerin ağırlığını artırmak üzere bu tip ürün üreten KOBİ'lerimize daha fazla ağırlık vermek istiyoruz” dedi.

YURT DIŞI PAZAR DESTEĞİ DE VERİYOR

İhracat odaklı destekleri de ortaya koyduklarını anlatan Uzkurt, şunları kaydetti: “Eğer bir KOBİ'miz daha önce ihracat yapmış ya da yeni işe soyunan bir ülkeye ihracat yapmak istediklerinde biz kendilerine 300 bin liraya kadar Yurt Dışı Pazar Desteği veriyoruz. Bu bağlamda özellikle yerlileştirme ve millileştirme, bizim öncelikli alanlarımızdan olacak. İhracat değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi özellikle destek kapsamı alanına alacağımız konular.” Uzkurt, kadın girişimcilerin iş hayatında daha fazla yer bulabilmesi için KOSGEB'in pozitif ayrıcalıklar tanıdığını anlattı.

Özel sektör yeni iş imkanı sunmak istiyor

  • Cevahir Uzkurt
  • Özel sektörden de çok ciddi talepler aldıklarını da belirten KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, “Yakın zamanda bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Örneğin kurumsal girişimcilerimiz bayilik vermek istediklerinde bizimle birlikte çalışıp, kadın girişimcilerimize yeni iş imkanı sağlamak istiyorlar. Bu anlamda da KOSGEB ile birlikte hareket etmek istiyorlar. Kurumsal firmaların bayileri özellikle kadın girişimciler olduğunda önemli destekler sağlayacağız” dedi.

KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere destek verecek
EKONOMİ
KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere destek verecek
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