Ekonomi KOBİye faizde indirim müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ'ye faizde indirim müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lere faiz indirimi müjdesi verdi. Varank, "KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı'nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lerin finansmana kolay erişimi için KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolde firmalar lehine değişikliğe gittiklerini belirtti. Bakan Varank, "KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı'nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı" açıklamasında bulundu.

İsmail Murat Sarpel - Mustafa Varank - Orçun Taşçı

700'DEN FAZLA KOBİ 220 MİLYON LİRA ALDI

Varank, Bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB aracılığıyla da KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin arttırılması için çeşitli programlar yürüttüklerine dikkati çekerek bu yıl 700'e yakın KOBİ'nin farklı programlar aracılığıyla 220 milyon liralık kaynaktan faydalandığını dile getirdi. Kredi Garanti Fonu ile imzaladıkları protokolle KOBİ Finansman Destek Programı'nı devreye aldıklarını hatırlatan Varank, şunları kaydetti: "Bu yeni programda, KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden yararlanan ya da yararlanmayı planlayan geleneksel girişimcilere 50 bin liraya kadar, stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi finansman desteği sağlıyoruz. Finansal piyasalardaki son dönem eğilimleri ve ekonomideki canlanmayı da dikkate alarak KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolde firmalarımızın lehine değişikliğe gittik. KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı'nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ'ler, bu revizyonla birlikte artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecekler."

5 YILLIK PROJEYE 3,5 MİLYARLIK HİBE

Varank, bilgiyi ticarileştirilebilir yüksek katma değerli ürün ve teknolojilere dönüştürmek için sağlanan desteklere değinerek yüksek teknolojiye yatırım yapan girişimcilere yüksek yoğunluklu yatırım teşvikleri verildiğini dile getirdi. Firmaları, proje esaslı araştırma ve teknoloji geliştirmeye teşvik ettiklerini, böylece hem kendi aralarında hem de üniversitelerle iş birliği geliştirmelerini sağladıklarını kaydeden Varank, "Son 5 yılda, 7 bin 500 firma ve üniversitenin 9 binin üzerindeki projesine yaklaşık 3,5 milyar lira hibe verdik. Kendi firmalarını kuran bin 112 girişimciye Tekno-Girişim Sermaye Desteği Programıyla (BiGG) 194 milyon lira kaynak kullandırdık" ifadelerini kullandı.

HAVUZDAKİ AB FONU YURT İÇİNE AKACAK

Varank, Avrupa Komisyonu ile yürütülen müzakereler sonucunda tarihi bir kararın da alınmasını sağladıklarına işaret ederek, Türkiye'nin, AB'nin araştırma ve inovasyon çerçeve programlarına TÜBİTAK koordinasyonunda katılım sağladığını hatırlattı. Türkiye'nin programdaki havuz sistemine her yıl belli bir miktarda katkıda bulunduğunu ancak katma değeri yüksek olmasına rağmen bazen bütçe kısıtı sebebiyle bu fonlardan istenilen seviyede faydalanılamadığına dikkati çeken Varank, TÜBİTAK'ın konuyla ilgili yoğun müzakereler yürüttüğünü bildirdi. Varank, "Bundan böyle havuza koyduğumuz para, sadece ülkemizden yapılan başvurular için kullanılacak. Avrupa Komisyonu, ilk defa bu yönde bir karara imza attı. Önümüzdeki sene 80 milyon avroya yakın bir kaynağı özel sektörümüz ve akademisyenlerimizin talepleri doğrultusunda kullandıracağız" diye konuştu.

AR-GE'DE ÖDÜL VESTEL’E GİTTİ

  • Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri’nde birinci oldu. İstihdam kapasitelerine göre kategorilere ayrılan ödül töreninde Vestel, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden büyük ölçekli firmalar arasında birincilik ödülüne layık görüldü. 8 Ar-Ge merkezinde bilgi ve teknolojiye yatırım yaptıklarının altını çizen Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel, “Her yıl gelirlerimizin yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Biliyoruz ki Ar-Ge yapmayan şirketler rekabetle başa çıkamaz” ifadelerini kullandı.

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