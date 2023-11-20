Kompen Avrasya 2023'te boy gösterdi

Fuarların açılış töreninde konuşan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, sektördeki tüm beklentilerin ötesine geçmeyi hedeflediklerini ifade ederek; “Avrasya Kapı, Avrasya Pencere ve Avrasya Cam Fuarları, dünyadan ve Türkiye’den firmaları buluşturarak sektörlerin gelişiminde tetikleyici bir etki yaratıyor. Özellikle, yapı endüstrisindeki tedarik zincirine olan katkıları sayesinde fuarlarımız sektörde önemli bir konumda yer alıyor” dedi.





Sektörün gelişimi için fuarlar önemli





Bera Holding iştiraki olan Kompen A.Ş., fuara bu yıl yenilikleri ile damga vurarak sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 90 mm Noble, 80 mm Advance, contalı sızdırmaz sürme seri Hyperline ve yeni nesil sürme seri Hayline ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ayrıca yeni folyo renkleri ve özgün stand tasarımı müşteriler tarafından beğeni topladı.





Sürme serileri ilgi gördü





Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarının görüşüldüğü fuar ile ilgili konuşan Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, inşaat sektöründe yaşanan daralmayı ihracatla aşmaya çalıştıklarını belirterek yurtiçinde özellikle sahil bölgelerinde tercih edilen sürme serilerin fonksiyonel olması ve dar alanlarda yaşanan problemleri ortadan kaldırdığını belirterek, “Yeni sürme serimiz hava, su, ses ve sızdırmazlık yönünden sektördeki benzerlerinin neredeyse en iyisi. Bu yüzden fuarda bu serilerimize daha fazla ilgi gösterildiğini gözlemledik” dedi.



