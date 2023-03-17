Kömüre stratejik enstitü

Amasra maden faciasını araştıran Meclis Komisyonu, ‘Kömür sahalarının verimli, güvenli olarak üretilebilmesi için bilimsel araştırmalar üstlenecek' ve 'Yeraltı kömür ocaklarına yönelik güvenli ve verimli, yeni teknolojik üretim yöntem ve stratejilerini geliştirecek' Kömür Araştırma Enstitüsü kurulmasını istedi. Komisyonun çalışacağı ve araştıracağı konu başlıkları şöyle: * Tavan taşı göçme mekanizmasının incelenmesi, verimli ve güvenli bir üretim için yapılması gereken müdahale yöntemlerinin belirlenmesi. * Metan drenaj ve yayılım modellerinin yapılması. * Kömürün kendiliğinden tutuşma özelliklerinin gerçekçi yöntemlerle belirlenmesi ve yangın risk dağılım modellerinin hazırlanması. * Havalandırma ağ analizlerinin ayrıntılı olarak yapılması ve göçük içerisine hava sızıntı mekanizmasının anlaşılması ve önlemlerin geliştirilmesi.