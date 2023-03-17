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Ekonomi

Kömüre stratejik enstitü

Meclis Komisyonu Amasra maden kazasının ardından kömürün güvenli olarak üretilmesi için bilimsel araştırmaları üstlenecek ve Yeraltı kömür ocaklarına yönelik güvenli ve verimli stratejiler geliştirecek Kömür Araştırma Enstitüsü kurulmasını istedi.

Uğur Duyan
04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Amasra maden faciası.

Amasra maden faciası.

Amasra maden faciasını araştıran Meclis Komisyonu, ‘Kömür sahalarının verimli, güvenli olarak üretilebilmesi için bilimsel araştırmalar üstlenecek' ve 'Yeraltı kömür ocaklarına yönelik güvenli ve verimli, yeni teknolojik üretim yöntem ve stratejilerini geliştirecek' Kömür Araştırma Enstitüsü kurulmasını istedi. Komisyonun çalışacağı ve araştıracağı konu başlıkları şöyle: * Tavan taşı göçme mekanizmasının incelenmesi, verimli ve güvenli bir üretim için yapılması gereken müdahale yöntemlerinin belirlenmesi. * Metan drenaj ve yayılım modellerinin yapılması. * Kömürün kendiliğinden tutuşma özelliklerinin gerçekçi yöntemlerle belirlenmesi ve yangın risk dağılım modellerinin hazırlanması. * Havalandırma ağ analizlerinin ayrıntılı olarak yapılması ve göçük içerisine hava sızıntı mekanizmasının anlaşılması ve önlemlerin geliştirilmesi.



#Amasra
#Maden Kazası
#Kömür Araştırma Enstitüsü
1 saat önce
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Kömüre stratejik enstitü
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