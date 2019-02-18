Kongre turizminde İstanbul yükselişte

Bölgesel siyasi gelişmelerden olumsuz etkilenen kongre turizminde toparlanma sürecinin başladığı, Türkiye ve İstanbul'un yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girdiği belirtildi. Türk turizm sektörü temsilcileri, kongre turizmi alanındaki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, ülkede kongre turizminin 2000’lerin başından itibaren gelişme gösterdiğini, ev sahipliği yapılan etkinlik sayısında 2013'te rekor seviyeye ulaşıldığını belirterek, söz konusu dönemde iş amaçlı gerçekleştirilen 221 uluslararası toplantıyla Türkiye'nin dünyada 18. sırada yer aldığını söyledi.

Timur Bayındır

İLK 10'DAKİ YERİNE ULAŞACAK

Kongre turizminde lider ülkelerin ABD, Almanya ve İngiltere, önde gelen şehirlerin ise Barselona, Viyana, Paris, Berlin ve Londra olduğunu ifade eden Bayındır, “Yaklaşık 10 yılda kongre turizminde dünyada üst seviyelere çıkan Türkiye, yabancı çevrelerde kasıtlı oluşturulan olumsuz güvenlik algısı yüzünden onaylanmış birçok organizasyonun iptaliyle bu alanda kan kaybetti. 2016 itibariyle maalesef dünya sıralamasında ülke bazında ilk 20’deki ve İstanbul’la elimizde tuttuğumuz şehir bazında ilk 10’daki yerimizi kaybettik” diye konuştu. Kongre turizminin uzun vadeli planlama gerektirdiğini ve 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecek organizasyonlar için şimdiden tekliflerin alındığını vurgulayan Bayındır, şöyle devam etti: “Umuyoruz ki bu yıldan itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girecek. Hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya sıralamasındaki eski seviyelerine dönebilir."

KDV MUAFİYETİ VURGUSU

Timur Bayındır, kongre turizminin teşvik edilmesinde KDV muafiyetinin önemine işaret ederek, "Uluslararası kongre ihalelerinde ülkemizin öne çıkması için ihale özelinde kongre kapsamına KDV muafiyeti uygulanması fayda sağlayacaktır. Uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklerde KDV muafiyeti uygulanmalı” tespitinde bulundu.

Selçuk Boynueğri

KONGREDEKİ GELİR %40 FAZLA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri ise kongre turizminin bireysel ve paket turlara kıyasla daha fazla gelir getirdiğine dikkati çekerek, 2018'de Türkiye’ye iş amaçlı gelen yabancı ziyaretçilerden elde edilen kişi başı ortalama gelirin genel ortalamanın yaklaşık yüzde 40 üzerinde olduğuna dikkati çekti. Dünyada kongre katılımcısı delegelerin, kongre başına ortalama harcamasının 2 bin 200 dolar civarında olduğunu aktaran Boynueğri, "Dünya ortalamasının altında olan kişi başı kongre turizmi gelirlerimizi bu seviyelere çıkartabilirsek, Türkiye’nin genel turizm gelirlerinde de çok önemli bir sıçrama yakalayabiliriz" şeklinde konuştu.

REKLAM

Melek yatırımcılar İstanbul’da

Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu, milyarlarca dolar fonu yöneten melek yatırımcıları bugün İstanbul’da bir araya getirecek. Söz konusu etkinlik, yüzlerce melek yatırımcıyı 18-19 Şubat’ta Swissotel’de buluşturacak. Forum, 80 ülkeden binin üzerinde delegenin katılımıyla yapılacak. Foruma, dünyanın önde gelen borsaların temsilcileri, varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım fonlarının temsilcileri, servet yönetim şirketi paydaşları, özel bankacılık birimlerinin temsilcileri, teknopark yöneticileri, 100 milyon doların üzerinde değere sahip şirketlerin uluslararası üst yöneticileri (CEO) ve 20 ülkeden bakan düzeyinde katılımın olması bekleniyor. Organizasyonula, İstanbul’un melek yatırımcılık konusunda dünyanın önemli merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

İSTİKLAL YENİDEN CANLANDI

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, İstanbul’a gelen yabancı turist sayısındaki yüzde 24’lük artış, kira fiyatlarında yüzde 50’lere varan düşüş ve caddedeki çalışmaların sona ermesinin, İstiklal’in tekrar eski günlerine dönmesi için büyük avantaj olduğunu belirtti. Hışım, “Şu anda İstiklal Caddesi’ndeki dükkanlarda doluluk yüzde 100. Boş dükkan yok diyebiliriz” dedi. Özellikle son yıllarda sayıları artan ve tüketimleri yoğun olan Arap turistlerin, İstiklal Caddesi’ne rağbet gösterdiğini vurgulayan Hışım, “Beyoğlu, otellerindeki 40 bini aşan yatak kapasitesiyle İstanbul’un bu alanda en yüksek kapasitesine sahip ilçesi” ifadesini kullandı.