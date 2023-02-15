Konteyner bağışları artıyor

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede barınma sorununu çözmek için çalışmalar sürerken, kurum, kuruluş ve şirketler tarafından bölgeye konteyner bağışları da artarak devam ediyor. Bu çerçevede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'te 1.626 konteynerin kurulumunu tamamladı.

İSO YAŞAM KENTİ KURULACAK

Depremzedelerin yaralarını sarmak için başlatılan konteyner yardımları çerçevesinde AFAD, Malatya'da konteyner kent yapılmasını kararlaştırdı. 1.200 konteyner depremzedelere hizmet verecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, depremzedelere yönelik 1.000 konteyner evden oluşacak köyün kurulması için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile protokol imzaladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), depremin yaşandığı bölgede 1.000 adet konteynerlik bir ‘İSO Yaşam Kenti’ oluşturacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bölgeye 405 konteyner gönderirken, Limak Şirketler Grubu ise Hatay'da 4 bin kişilik konteyner kent kurulumuna başladı. Ankara Sanayi Odası, 300 konteynerlik yaşam merkezinde elektrik, su, internet ağı gibi hizmetler de sunacak.

KONTEYNERLER BÖLGEDE

Dünya Göçebe Oyunları Komitesi’nce 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda kullanılan 50 konteyner depremlerden etkilenen bölgeye gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi’nin organizasyonuyla konteynerler yola çıktı. İznik'ten ayrıca 200 kişi kapasiteli, özel yapım konteynerler da afet bölgesine gönderildi.

GALATASARAY 500 ADET YOLLADI

Galatasaray Kulübü’nün 500 konteyner hedefiyle başlattığı kampanya sürerken, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı 1.000 konteynerlik destek kararı aldı. Konyaspor da 100 adet konteyneri bölgeye sevk etti.Kalyon Holding, Gaziantep İslahiye'de 3 bin kişilik ‘Kalyon Konteyner Kent’ kurulumuna başladı. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 10, Kastamonu Valiliği Hatay'a 8, Adıyaman'a 4 konteyner gönderdi. İnsay Yapı 25, İstanbul Ticaret Borsası 100, İzmir Ticaret Odası 200 konteyner desteği yapacağını duyurdu. İzmir Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, 3-4 kişilik bir ailenin yaşayabileceği konteyner ev üretti.

DÖRT KOLDAN DESTEK

Konya'dan deprem bölgesine 69 konteyner gönderilirken, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), Adıyaman'da 52 konteyner ev kurulacağını, Samsun Valiliği de 46 prefabrik konteynerin Elbistan ilçesine gönderileceğini açıkladı. Muğlalı mermerciler 18 adet konteyneri deprem bölgesine sevk etti. Dalaman Belediyesi ve Dalaman Kaymakamlığı da bölgeye 4 konteyner gönderdi. Güler Yatırım Holding ise 25 konteyner için sipariş verdi. Doğuş Grubu ise TÜVTÜRK ile bölgedeki 13 istasyonun barınma amacıyla tahsis edildiğini bildirdi. Eksim Holding de 50 milyon TL tutarındaki yardım fonunu 200 milyon TL'ye yükseltti. Abdullah Tivnikli Vakfı ile birlikte toplam fon tutarı 400 milyon TL'ye ulaştı.

Prefabrik yapı ve konteynerde KDV yüzde 1’e indirildi

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı.,

Türk Telekom ekibi 65 hayat kurtardı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illeri etkileyen depremin ardından gönüllü çalışanlardan oluşan Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE), kurtarma çalışmalarına destek verdi. 11 ilden deprem bölgesine hareket eden 136 kişilik TTAKE ekibi, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana illerinde görev alırken, 65 hayat kurtardı. Türk Telekom diğer illerden 1.000’e yakın personeli de deprem bölgesine sevk etti. Ekip depremzedelere yardım ederken çok sayıda Türk Telekom çalışanı da depremde hayatını kaybetti.







