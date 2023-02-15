Konteyner kentler OSB’lere komşu olsun

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanayiciler, hayatın yeniden normale dönmesi için bu kentlerdeki konteyner kentlerin, organize sanayi bölgelerinin (OSB) etrafındaki arazilere kurulması önerisinde bulundu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Kentteki fabrikaların yüzde 20'si ağır hasarlı, yüzde 80'i ise ufak tadilatla ayağa kalkar. Barınma ve çadır problemi bir an önce çözülmeli. Organize sanayi bölgelerinin etrafına konteyner kentler kurularak personelin orada konaklaması sağlanmalı” diye konuştu. Bölgedeki işçi maliyetlerinde 6 ay ila 1 yıl arasında destek sağlanması gerektiğini belirten Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, “Doğal gaz ve elektrik tüketiminde indirime gidilmeli. Ayrıca imalat sektörüne özel kredileri devam eden işletmeler için faiz desteği verilmeli” dedi. Kaya, şehirdeki organize sanayi bölgesinde 36 tekstil fabrikasının üretime başladığını vurguladı.

AYAKTA KALMAK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise, “Ayakta kalmamız için, yıkılan şehirlere yardımcı olmak için hepimiz çalışmak durumundayız” şeklinde konuştu. Yıkılan fabrikaları bulunmadığını sadece güçlendirilmesi gereken fabrikaları olduğunu vurgulayan Ünverdi, “En kısa sürede çalışma düzenine geçmek istiyoruz” açıklamasında bulundu. “İşçilerimizi ayakta tutmak için konteyner ihtiyacımız var” diyen Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk, işçilerin üretime yakın noktalarda konaklaması gerektiğini vurguladı. Çelenk, diğer OSB’lerden konteyner talep edecekleri bilgisini verdi. Doğal gaz ve elektrik temininde sorun yaşamadıklarını aktaran Çelenk, gelecek hafta OSB'yi açmayı düşündüklerini bildirdi.

36 OSB İSTİHDAMIN %21’İNİ KARŞILIYOR

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz de yaşanan büyük felaketin ardından toparlanmaya çalıştıklarını belirterek, "İlimizde 28 fabrika ve 14 bin çalışan bulunuyor. Fabrikalarımızda 1 haftada üretime geçecek olan da var, 6 ayda üretime geçemeyecek olan da var” değerlendirmesinde bulundu. ‘Asrın felaketi’nden etkilenen 10 ilde 57 OSB yer alırken, bunlardan 36'sı işletmede bulunuyor. Diğerlerinin altyapı, planlama ya da kamulaştırma gibi süreçleri devam ediyor. Bölgelerdeki sanayi tesisleri, daha çok tekstil, konfeksiyon ve gıda imalatı gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. İşletme halindeki 36 OSB, tüm OSB'lerdeki istihdamın yüzde 21'ini karşılıyordu.

Gaziantep OSB üretime başladı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (GAOSB) yer alan fabrikalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin ‘çalışılabileceği’ yönündeki raporunun ardından, üretime yeniden başladı. GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek, “Şu anda bütün fabrikalarımız çalışmaya ve üretmeye hazır. Önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulacak olan birçok ürünün üretimini sağlamak ve ülkemizin ekonomik yönden güçlenmesine katkı sağlamak zorundayız” dedi. Gaziantep’te kademeli olarak doğal gaz akışı başlarken, yarına kadar şehir genelinde doğal gazın kullanılmaya başlanması bekleniyor.







